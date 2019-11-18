Отдел нравов

Когда в конце прошлого столетия легендарный директор Art Basel Сэм Келлер решил основать новую арт-ярмарку в Майами, ведущие местные коллекционеры не остались в стороне. Art Basel Miami Beach очень быстро сделалась крупнейшим форумом современного искусства для всего американского континента, а частные институции, превратив здания полузаброшенных складов в районе Винвуд в полноценные музеи, послужили основой параллельной программы арт-ярмарки.

Из трех важных коллекций города самым близким духу Майами можно считать собрание Розы и Карлоса де ла Круз. С 1980-х годов произведения искусства размещались в их доме на Ки-Бискейн, а десятилетие назад переехали в выставочное пространство на 41-й улице. В интернациональной по составу коллекции представлены такие авторы, как Феликс Гонзалес-Торрес, Рашид Джонсон, Алекс Катц, Мартин Киппенбергер, Вифредо Лам, Сет Прайс, Дана Шутц, Кристофер Вул. Семья де ла Круз известна своим гостеприимством — они по-прежнему несколько раз в год открывают для широкой публики свой собственный дом, к которому по мере роста коллекции было пристроено несколько крыльев.

Кит Харинг, «Untitled», 1981 год Фото: Keith Haring Foundation

Здание в десяти минутах езды от De La Cruz Collection, где разместилось еще одно частное собрание, скромно называется «Коллекция Маргулиса на складе». Однако почти за 20 лет своего существования небольшой склад разросся до размеров настоящего частного музея — многие залы проектировались специально под размеры приобретаемых инсталляций и скульптур. Общая стоимость коллекции оценивается в $800 млн. Главное, на что следует обращать внимание у Маргулиса,— это скульптура и инсталляция: гуманистические работы Джорджа Сигала и Энтони Гормли, трансформирующие пространство произведения Эрнесту Нету и Олафура Элиассона и, конечно, невероятный «музей в музее» — беспрецедентное собрание работ немецкого неоэкспрессиониста Ансельма Кифера.

Кит Харинг, «Untitled», 1982 год Фото: Keith Haring Foundation

Отдельное направление коллекции — фотография. Сын бакалейщика из Гарлема, Мартин Маргулис питает особую любовь к изображениям Нью-Йорка, где в 40-е годы прошло его детство. Сейчас он крупнейший американский застройщик, в девелоперских проектах которого всегда находится место для современного искусства. Коллекция Маргулиса, отмеченного в списке «200 лучших коллекционеров» по версии ARTNews, рассматривается кураторами, критиками, художниками, дилерами как одна из самых важных в своем роде. Правда, просмотр ее платный: взимаемые за вход $10 перечисляются на благотворительность.

Джефф Кунс, «New Hoover Deluxe Rug Shampooer», 1979 год Фото: Jeff Koons Studio/Rubell Family Collection

Одним из важных событий Art Basel Miami Beach этого года станет переезд третьей крупной частной коллекции в новое здание. Известная ранее Rubell Family Collection официально меняет свой статус и становится музеем. Сейчас в коллекции Дональда и Меры Рубелл представлено 7,2 тыс. работ более 1 тыс. авторов, в том числе суперзвезд современного искусства Джона Балдессари, Барбары Крюгер, Джеффа Кунса, Розмари Трокель, Нео Рауха. Семья Рубелл начала собирать работы художников в Нью-Йорке в 1964 году, откладывая по $85 в неделю на приобретение предметов искусства. Дональд работал врачом, а его брат, Стив, был соучредителем и совладельцем легендарного нью-йоркского клуба Studio 54. Последний факт позволил начинающим коллекционерам войти в круг талантливых молодых художников, которые олицетворяли миф Studio 54, включая Кита Харинга, Жан-Мишеля Баския и Синди Шерман. В 1993 году Рубеллы перевезли свою коллекцию на двухэтажный бетонный склад в Майами, который ранее использовался Федеральным агентством по борьбе с наркотиками. Новое здание музея расположено на бывшем заводе площадью более 5 тыс. кв. м в соседнем с Винвудом районе Аллапата. На первой экспозиции, которая откроется в начале декабря, будет представлено более 100 художников из США, Германии, Китая и Латинской Америки. Особенное внимание здесь стоит уделить трем иммерсивным инсталляциям Яйои Кусамы, уже упомянутым нью-йоркским звездам 1980-х и, конечно, таким авторам, как Оскар Мурильо, Элисон Цукерман и Стерлинг Руби.

Николай Палажченко