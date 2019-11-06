«Алые паруса» отплывают от «Гидравлики»

Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» (АО, входит в «Ростех») продает летний детский лагерь «Алые паруса», расположенный в пригороде Уфы. Начальная цена лота — 100 млн руб. Аукцион назначен на 3 декабря. Наиболее вероятным покупателем считается республика. Однако правительство не устраивает невозможность использовать лагерь в холодное время года, поэтому окончательное решение еще не принято.

«Гидравлика» выставила на продажу детский оздоровительный центр «Алые паруса», расположенный в 15 км от Уфы в селе Чесноковка. Соответствующее объявление опубликовано на торговой площадке «Сбербанк-АСТ». За комплекс в лесной зоне на берегу реки Белой, в который входят 32 строения общей площадью около 13,1 тыс. кв. м и участок площадью 8,1 га, предприятие намерено выручить минимум 100 млн руб. Согласно аукционной документации, база построена в 1976–1998 годах. Пять спальных корпусов 1979–1982 годов постройки изношены на 29–32%. Торги назначены на 3 декабря. Заявки принимаются до 29 ноября.

Лагерь, который работает с июня по август в три смены, расположен на землях особо охраняемых территорий с разрешенным использованием для туристско-рекреационной деятельности.

Получить комментарий у гендиректора «Гидравлики» Виктора Новикова о причинах продажи комплекса не удалось. В пресс-службе «Технодинамики» (владеет 100% уставного капитала «Гидравлики») оперативно на запрос „Ъ“ не ответили. В июле в компании сообщали интернет-порталу «Медиакорсеть», что решение о продаже «Алых парусов» принято «в связи с отсутствием в бюджете общества источников финансирования» на содержание имущественного комплекса лагеря. При этом компания была готова рассмотреть предложения об инвестициях.

Одним из наиболее вероятных покупателей «Алых парусов» называют правительство республики. В частности, о намерении приобрести комплекс в конце октября газете «Аргументы и факты — Уфа» сообщал и. о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин. Однако, по словам собеседника „Ъ“, знакомого с ситуацией, окончательное решение еще не принято — оно будет зависеть от экономики проекта. Заместитель министра земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская отметила, что основной причиной сомнений является неприспособленность лагеря для круглогодичного использования.

Еще одним из возможных покупателей называют бенефициара АО «Салаватстекло» и совладельца АО «Искож» Радика Султанова. Однако сам предприниматель эту информацию отрицает, называя ее «слухами».

Участники рынка считают «Алые паруса» одним из лучших детских лагерей в регионе. С 2004 года «Гидравлика» сдает объекты лагеря ООО «Детский центр „Алые паруса”» в аренду за 400 тыс. руб. в месяц. Компания, которая до 2004 года была подразделением «Гидравлики», принадлежит Виктории Горбачевой. Директор компании Оксана Банникова сообщила „Ъ“, что собственник не проинформировал их о грядущей продаже лагеря, а на предложение о долгосрочном партнерстве в «Гидравлике» не ответили. «В октябре министерство образования нам сообщило, что собственник готовит предложение республике о приобретении комплекса»,— прокомментировала Оксана Банникова. В случае продажи лагеря, добавила госпожа Банникова, компания готова сотрудничать с новым собственником. По ее словам, лагерь очень востребован благодаря своему расположению и транспортной доступности, поэтому путевки (средняя цена — 36 тыс. руб.) выкупаются еще в начале года. В этом году в лагере отдохнули 824 ребенка, отметила она.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка ООО «Детский центр „Алые паруса”» составила почти 28,7 млн руб., а чистая прибыль — 3,2 млн руб.

Учредитель «Центра коммерческой недвижимости» Евгения Долганова считает, что ценовое предложение формировалось конкретно под республику или компанию с бюджетной поддержкой, так как у частников, занимающихся туризмом и рекреацией, таких свободных средств нет. «В части актива стоимость имеет только сама земля, так как реконструкция и обновление зданий сопоставимы со строительством объектов с нуля»,— прокомментировала она.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, напротив, отмечает, что детский лагерь «во вполне приемлемом состоянии». «Износ основных фондов не выглядит критическим, и при вложении необходимых средств его качество может быть доведено до уровня, практически соответствующего детским лагерям куда более поздней постройки. Так что все упирается в два основных фактора: финансирование и качество управления. Если республика сумеет изыскать ресурсы для ремонта, дооборудования и, быть может, возведения каких-то новых объектов, которые могут быть востребованы отдыхающими, то детский лагерь в сжатые сроки может быть доведен до уровня, не уступающего самым современным требованиям»,— считает эксперт.

Влада Шипилова