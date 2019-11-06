Электронные торговые площадки: открытые возможности для малого бизнеса

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6 ноября 2019 года стартует новый поток образовательно-консалтинговой программы «Коммерческие закупки и продажи на электронных площадках». За несколько недель воронежские предприниматели освоят азы работы на самых популярных площадках, смогут зарегистрироваться и даже выйти на первые сделки. Участие в программе является бесплатным.

Первый поток программы уже состоялся. Установочный семинар 03 октября собрал представителей 35 малых и средних предприятий, представлявших разные сферы деятельности: производство, переработку, торговлю, услуги в секторе В2В и В2С. В числе первых участников – предприниматели, собственники бизнеса, руководители и специалисты, непосредственно отвечающие за процесс закупок. Из участников семинара, включившихся в программу, 12 человек прошли обучение и практический курс полностью.

– Ожидания от программы оправдались, – делится результатами Юрий Иванович Воротнюк, руководитель ООО «Экошина», компании по утилизации промышленных отходов с 1 по 4 класс опасности. – Ценными оказались знания о действующих электронных торговых площадках (ЭТП), их характеристиках и особенностях регистрации. Узнал о самых крупных ЭТП, получил представление о возможностях работы на площадках с бесплатным участием и без электронной подписи. В ходе практических занятий полностью настроил рабочее место и прошёл регистрацию в ЕИС (Единая информационная система).

Уникальный проект запустил АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» – Центр «Мой бизнес» Воронеж. Автором и ведущей программы выступила Людмила Трегубова, эксперт по закупкам, специалист Государственного фонда поддержки предпринимательства в Воронежской области.

– В Воронежской области впервые проводится такая программа, которая содержит практическую часть: сопровождение до регистрации на электронных площадках, выход на сделки, – говорит Людмила Трегубова. – Отзывы участников первого потока показали, что эта программа даже более востребована, чем обучение работы с госзакупками, так как мы берем более широкую тему и, действительно, доводим участников до стадии реализации возможностей. Это и возможность заявить о себе более широкому кругу потенциальных клиентов, и более эффективное распределение собственных ресурсов (сокращение затрат на закупку и продвижение), и повышение конкурентоспособности.

Система электронных торговых площадок, в принципе, меняет представление о том, как малому бизнесу стать более заметным на рынке. Об этом можно судить, в том числе, по практике применения Федерального закона 44-ФЗ, предусматривающего гласность, публичность и всеобщий доступ к информации о закупке.

– Обеспечение заявки и обеспечение контракта для малого и среднего бизнеса посильно, так как успешно применяются банковские гарантии, – подчеркивает Людмила Трегубова. – С этого года на федеральном уровне, в рамках законодательства, идет ужесточение требований для заказчика и открывается все больше возможностей для малого бизнеса. Все, что нужно предпринимателям – получить знания и навыки работы на электронных торговых площадках. И наша программа это дает.

Для участия в установочном семинаре 06 ноября необходимо зарегистрироваться на сайте АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» – Центр «Мой бизнес» Воронеж по ссылке.