Все смешалось в доме футбольских Во втором круге пять клубов поспорят за золото, а 11 — за выживание

По итогам первого круга в турнирной таблице наблюдается рекордная плотность результатов. Отставание 16-го места от 6-го, которое при определенном раскладе позволяет получить путевку в еврокубки, составляет лишь шесть очков. Такого после завершения 15 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) не было никогда. Похожая ситуация и в группе лидеров. Таким образом, во второй половине турнира как никогда упорными будут и спор за медали, и борьба за то, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

Первый круг чемпионата России по футболу, завершившийся в воскресенье победой «Арсенала» над «Спартаком», разделил 16 команд на две неравные группы (см. таблицу). В первую входят «Зенит», «Ростов», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, претендующие на медали. Во второй — остальные 11 клубов.

Положение команд после первого круга В Н П М О 1. «Зенит» 10 3 2 30:8 33 2. «Ростов» 9 3 3 28:23 30 3. «Локомотив» 9 3 3 23:15 30 4 «Краснодар» 8 5 2 29:17 29 5. ЦСКА 8 3 4 21:14 27 6. «Арсенал» 5 4 6 17:20 19 7. «Крылья Советов» 5 3 7 18:18 18 8. «Оренбург» 5 3 7 20:22 18 9. «Спартак» 5 3 7 16:16 18 10. «Урал» 5 3 7 21:29 18 11. «Уфа» 4 5 6 13:16 17 12. «Рубин» 4 5 6 8:16 17 13. «Динамо» 3 6 6 11:16 15 14. «Тамбов» 4 2 9 16:22 14 15. «Ахмат» 3 5 7 10:21 14 16. «Сочи» 3 4 8 12:20 13

Причем разрыв между двумя группами составляет восемь очков, а разница между первым и пятым местами, как, впрочем, и между 6-м и 16-м,— всего шесть баллов (см. таблицу).

Плотность турнирной таблицы по итогам первых кругов чемпионатов России* Сезон Разрыв между 1-м и 5-м местами Разрыв между 6-м и 16-м местами 2012/13 8 очков 19 очков 2013/14 10 очков 18 очков 2014/15 9 очков 17 очков 2015/16 12 очков 15 очков 2016/17 12 очков 15 очков 2017/18 9 очков 10 очков 2018/19 11 очков 13 очков 2019/20 6 очков 6 очков *После перехода на систему «осень-весна».

Для Российской премьер-лиги, созданной 18 лет назад, такая расстановка уникальна. Во всяком случае, по итогам первой половины чемпионата ничего подобного не было никогда. И это, безусловно, идет на пользу турнирной интриге. Пусть круг возможных претендентов на золото и остальные медали очерчен очень четко, исход их спора пока непредсказуем.

На данный момент самые серьезные аргументы в борьбе за чемпионство предъявил «Зенит», который опережает ближайших преследователей на три очка, да и по игре наиболее стабилен. Статистика вроде бы тоже в пользу петербуржцев. Случаи, при которых команда, выигрывавшая первый круг, затем упускала золото, чрезвычайно редки. А за последние восемь сезонов, то есть после того, как российский чемпионат перешел на систему «осень-весна», единственным примером такой неудачи является выступление «Зенита» в сезоне-2013/14, когда в итоге его опередил ЦСКА. Впрочем, неподалеку от действующего чемпиона расположились ростовчане и железнодорожники, да и краснодарцы с армейцами находятся рядом.

Не менее интересна с точки зрения статистики и ситуация в другой части таблицы, объединяющей две трети всех команд. Там положение серьезно меняется едва ли не после каждого тура. Показательно, что на последнем месте успели побывать уже пять клубов: ЦСКА, «Сочи», «Оренбург», «Тамбов» и «Крылья Советов». А на финише первого круга «Тамбов» благодаря победе над «Сочи» поднялся с последнего места в зону переходных матчей, и в подвале таблицы снова оказались южане.

Отчасти подобная ситуация объясняется тем, что в этом сезоне в РПЛ нет клубов, испытывающих плачевное финансовое положение, как в прошлом сезоне «Анжи», а в позапрошлом — «Тосно». В любом случае от прямого вылета в этом сезоне не выглядят застрахованными ни титулованный «Спартак», которого от последнего места отделяют пять очков, ни даже опережающий красно-белых на один балл и идущий шестым «Арсенал».

То же самое касается и борьбы за шестое место, которое в случае победы «Зенита» или ЦСКА в Кубке России гарантирует путевку в Лигу Европы. Середняки перемешались с аутсайдерами и образовали все вместе такую плотную группу, что в последних турах чемпионата тоже можно ожидать любой развязки.

Евгений Федяков