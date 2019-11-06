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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Все смешалось в доме футбольских

Во втором круге пять клубов поспорят за золото, а 11 — за выживание

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

По итогам первого круга в турнирной таблице наблюдается рекордная плотность результатов. Отставание 16-го места от 6-го, которое при определенном раскладе позволяет получить путевку в еврокубки, составляет лишь шесть очков. Такого после завершения 15 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) не было никогда. Похожая ситуация и в группе лидеров. Таким образом, во второй половине турнира как никогда упорными будут и спор за медали, и борьба за то, чтобы сохранить прописку в РПЛ.


Первый круг чемпионата России по футболу, завершившийся в воскресенье победой «Арсенала» над «Спартаком», разделил 16 команд на две неравные группы (см. таблицу). В первую входят «Зенит», «Ростов», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, претендующие на медали. Во второй — остальные 11 клубов.

Положение команд после первого круга

ВНПМО
1. «Зенит»103230:833
2. «Ростов»93328:2330
3. «Локомотив»93323:1530
4 «Краснодар»85229:1729
5. ЦСКА83421:1427
6. «Арсенал»54617:2019
7. «Крылья Советов»53718:1818
8. «Оренбург»53720:2218
9. «Спартак»53716:1618
10. «Урал»53721:2918
11. «Уфа»45613:1617
12. «Рубин»4568:1617
13. «Динамо»36611:1615
14. «Тамбов»42916:2214
15. «Ахмат»35710:2114
16. «Сочи»34812:2013

Причем разрыв между двумя группами составляет восемь очков, а разница между первым и пятым местами, как, впрочем, и между 6-м и 16-м,— всего шесть баллов (см. таблицу).

Плотность турнирной таблицы по итогам первых кругов чемпионатов России*

СезонРазрыв между 1-м и 5-м местамиРазрыв между 6-м и 16-м местами
2012/138 очков19 очков
2013/1410 очков18 очков
2014/159 очков17 очков
2015/1612 очков15 очков
2016/1712 очков15 очков
2017/189 очков10 очков
2018/1911 очков13 очков
2019/206 очков6 очков

*После перехода на систему «осень-весна».

Для Российской премьер-лиги, созданной 18 лет назад, такая расстановка уникальна. Во всяком случае, по итогам первой половины чемпионата ничего подобного не было никогда. И это, безусловно, идет на пользу турнирной интриге. Пусть круг возможных претендентов на золото и остальные медали очерчен очень четко, исход их спора пока непредсказуем.

На данный момент самые серьезные аргументы в борьбе за чемпионство предъявил «Зенит», который опережает ближайших преследователей на три очка, да и по игре наиболее стабилен. Статистика вроде бы тоже в пользу петербуржцев. Случаи, при которых команда, выигрывавшая первый круг, затем упускала золото, чрезвычайно редки. А за последние восемь сезонов, то есть после того, как российский чемпионат перешел на систему «осень-весна», единственным примером такой неудачи является выступление «Зенита» в сезоне-2013/14, когда в итоге его опередил ЦСКА. Впрочем, неподалеку от действующего чемпиона расположились ростовчане и железнодорожники, да и краснодарцы с армейцами находятся рядом.

Не менее интересна с точки зрения статистики и ситуация в другой части таблицы, объединяющей две трети всех команд. Там положение серьезно меняется едва ли не после каждого тура. Показательно, что на последнем месте успели побывать уже пять клубов: ЦСКА, «Сочи», «Оренбург», «Тамбов» и «Крылья Советов». А на финише первого круга «Тамбов» благодаря победе над «Сочи» поднялся с последнего места в зону переходных матчей, и в подвале таблицы снова оказались южане.

Отчасти подобная ситуация объясняется тем, что в этом сезоне в РПЛ нет клубов, испытывающих плачевное финансовое положение, как в прошлом сезоне «Анжи», а в позапрошлом — «Тосно». В любом случае от прямого вылета в этом сезоне не выглядят застрахованными ни титулованный «Спартак», которого от последнего места отделяют пять очков, ни даже опережающий красно-белых на один балл и идущий шестым «Арсенал».

То же самое касается и борьбы за шестое место, которое в случае победы «Зенита» или ЦСКА в Кубке России гарантирует путевку в Лигу Европы. Середняки перемешались с аутсайдерами и образовали все вместе такую плотную группу, что в последних турах чемпионата тоже можно ожидать любой развязки.

Евгений Федяков


Очки, набранные лидерами и аутсайдерами чемпионатов России*

СезонЛидер после первого кругаЧемпионАутсайдеры после первого кругаАутсайдеры чемпионата
2012/13ЦСКА — 36ЦСКА — 64«Спартак-Владикавказ» — 10, «Мордовия» — 8«Мордовия» — 20, «Спартак-Владикавказ» — 19
2013/14«Зенит» — 36ЦСКА — 64«Терек» — 9, «Анжи» — 9«Волга» — 21, «Анжи» — 20
2014/15«Зенит» — 35«Зенит» — 67«Ростов» — 10, «Арсенал» — 8«Торпедо» — 29, «Арсенал» — 25
2015/16ЦСКА — 36ЦСКА — 65«Мордовия» — 12, «Анжи» — 8«Динамо» — 25, «Мордовия» — 24
2016/17«Спартак» — 37«Спартак» — 69«Томь» — 9, «Арсенал» — 9«Крылья Советов» — 28, «Томь» — 14
2017/18«Локомотив» — 32«Локомотив» — 60«Анжи» — 13, «СКА-Хабаровск» — 12«Тосно» — 24, «СКА-Хабаровск» — 13
2018/19«Зенит» — 34«Зенит» — 64«Анжи» — 14, «Енисей» — 9«Анжи» — 21, «Енисей» — 20

*После перехода на систему «осень-весна».

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