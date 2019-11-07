Мышеловка для Сберкота

Случайно наткнулась на забавную контекстную рекламу в соцсетях с участием Сберкота. Мультяшный персонаж предлагал выполнить задание и получить за это вознаграждение. Он был один в один как настоящий, только вот ссылка вела на мошеннический сайт. И целью акции была не раздача стикеров, а хищение средств доверчивых детей и подростков.

Сберкот — это герой соцсетей, был придуман и запущен Сбербанком в 2017 году для привлечения в банк подрастающего поколения. Он раздает бесплатные стикеры и финансовые советы, устраивает разные конкурсы. При этом кот напоминает другого мультяшного героя, Скруджа Макдака: вот он сидит на пачках денег, вот принимает душ из монет и банкнот, вот восторженно обнимает кучу долларов. И визуально отличить реального Сберкота от мошеннического порой невозможно.

Одновременно фанатам кота приходят и всевозможные мошеннические рассылки. Например, одна юная девушка рассказывала, как лже-Сберкот в личном сообщении предложил ей пройти опрос по поводу частоты использования бонусов «Спасибо» от Сбербанка. В конце опроса ей было предложено ввести реквизиты карты для получения выигрыша до 5 тыс. руб., потом ввести СМС якобы для регистрации на сайте. Были жалобы на кота-мошенника, который требовал данные карты для отказа от его рассылок. До этого настойчивый кот слал по нескольку десятков «мур» в день.

В Сбербанке указывают, что на сегодняшний день жалоб на Сберкота не зарегистрировано, случаев мошенничества в отношении именно детей и подростков также нет, актуальная же мошенническая схема «опрос от Сбербанка» нацелена на всех клиентов без выделения возрастной категории. Вместе с тем сотрудники служб безопасности различных банков предупреждают: дети — легкая жертва, почти во всех мобильных приложениях есть элемент игры с банком, велик риск, что атаки распространятся и на детей — клиентов других банков. При этом они дают советы, как обезопасить детей. В Почта-банке родителям рекомендуют установить лимиты на переводы с карты на карту, так как это наиболее популярный способ вывода средств мошенниками. В Райффайзенбанке рекомендуют с юных лет учить детей цифровой гигиене — никогда и нигде не вводить свои данные или данные карты. В Сбербанке обещают повышать киберграмотность клиентов и блокировать мошеннические сайты, работающие от имени кредитной организации.

У меня есть и свое решение. Если на карте вашего ребенка сумма в пределах 300–500 рублей, то никакой лже-Сберкот ему не страшен. То есть лучше хранить деньги детей на родительском счете — по крайней мере, до тех пор, пока они верят в возможность легко заработать при посредничестве сомнительных мультяшных героев.