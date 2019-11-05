В Тольятти появилось новое общественное пространство для отдыха

В Автозаводском районе Тольятти открылся Итальянский сквер. Об этом во вторник сообщает пресс-служба городской администрации.

Новое общественное пространство для отдыха появилось на пересечении Приморского бульвара и ул. Революционной. Ранее эта территория между дворцом спорта «Волгарь» и стадионом «Торпедо» была пустующей.

В основу проекта сквера легли идеи итальянского архитектора Андреа Скопеллити. Городские власти в следующем году собираются открыть на территории сквера памятник Пальмиро Тольятти.

Андрей Сазонов