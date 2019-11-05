В Петербурге задержан начальник Шкиперского таможенного поста

В Петербурге задержаны начальник Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальник отдела специальных таможенных процедур. Задержание производилось в рамках расследования дела о незаконном ввозе в РФ культурных ценностей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления СКР на транспорте.

Следствие считает, что задержанные получали взятки от лиц, провозящих ценности с нарушением закона. Подозреваемые задержаны органами следствия в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в конце октября два сотрудника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни были задержаны в момент получения взятки за помощь во ввозе антиквариата.