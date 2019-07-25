По делу о хищениях задержан глава Дирекции по сохранению культурного наследия Ленобласти

В четверг, 25 июля, в Петербурге по делу о хищении ценных предметов и представительстве при исполнении госконтрактов задержан руководитель Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области Алексей Бирюков. Об этом со ссылкой на его сына Никиту Бирюкова сообщает 78.ru.

По данным телеканала, у Бирюкова-старшего изъят телефон и планшет, а также ряд документов, имеющих ценность для следствия и относящихся в деятельности АО «Ремстройфасад», связанного с делом о хищениях при ремонте здания Интендантских складов.

Других подробностей задержания главы Дирекции пока не сообщается.