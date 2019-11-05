В Петербурге могут подорожать патенты для мигрантов

Власти Петербурга намерены поднять стоимость патентов для трудовых мигрантов. Региональный коэффициент предлагается пересмотреть, чтобы стоимость патента с будущего года выросла на до 4 тыс. рублей.

Как заявил глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, повышение стоимости патентов позволит привлечь в городской бюджет около 800 млн руб.

Господин Чернейко добавил, что до конца года город планирует выдать мигрантам 250 тыс. патентов. 70% из них приходится на граждан Узбекистана, 25% — Таджикистана. Большинство мигрантов не старше 35 лет.