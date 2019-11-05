Трудовые коллективы КБХА и ВМЗ объединили

Коллективы двух воронежских предприятий – Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) и Воронежского механического завода (ВМЗ) с 1 ноября текущего года работают в рамках единой организационной структуры и единого штатного расписания. Свыше 4 тыс. сотрудников ВМЗ переведены на соответствующие должности в АО КБХА, сообщила пресс-служба ВМЗ.

По словам исполнительного директора АО КБХА, руководителя филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в Воронеже – директора ВМЗ Сергея Ковалева, в процессе объединения двух коллективов не возникло трудовых конфликтов. Параллельно идет завершение работ по объединению имущественного комплекса, получению и переоформлению разрешительных документов и лицензий, созданию единой IT-структуры.

О производственной программе ВМЗ читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежский мехзавод готов к утроению».

Ирина Лобанова