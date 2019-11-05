Горячие следы вывели на двоих

В Кемеровской области арестованы двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Господин Лаврентьев погиб в результате разбойного нападения на его дом, успев перед смертью застрелить третьего участника преступления. По материалам дела, целью грабителей были драгоценности и деньги, которые, по их мнению, Сергей Лаврентьев скопил за время работы на чиновничьей службе. Следствие отрабатывает задержанных, среди которых бывший десантник-разведчик, на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Следственный комитет РФ (СКР) сообщил о задержании подозреваемых в убийстве бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева. Господина Лаврентьева, который 15 лет возглавлял 100-тысячный шахтерский город, убили в ночь на 1 ноября. Супруга экс-мэра Татьяна Лаврентьева увидела в окно силуэты двух людей, и бывший чиновник вышел с ружьем, проверить, кто пробрался во двор. В перестрелке были убиты сам Сергей Лаврентьев и один из нападавших — 45-летний мастер спорта по борьбе Марат Гарипов. Его сообщник скрылся в подворотне, где его поджидал автомобиль. Управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Приоритетная версия, разрабатываемая следствием,— нападение с целью ограбления. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, целью злоумышленников были деньги и драгоценности, хранившиеся в доме бывшего мэра.

Правда, согласно декларации о доходах, в 2016 и 2017 годах Сергей Лаврентьев заработал всего 1,1 млн руб. и 1,3 млн руб. соответственно.

При этом семье экс-чиновника принадлежали два недостроенных жилых дома (422 и 165 кв. м), пара земельных участков (1,1 тыс. и 5,9 тыс. кв. м), трехкомнатная квартира (114,7 кв. м) и несколько хозяйственных помещений.

Преступление раскрыли достаточно быстро. «На части предметов, изъятых на месте происшествия, были обнаружены биологические следы, позволившие получить доказательства причастности к преступлению троих лиц, один из которых был застрелен»,— сообщили в региональном управлении СКР. В воскресенье силовики задержали предполагаемых участников убийства. Ими оказались жители соседнего города Белово Сергей Шилов и Эдуард Заварзин.

Сергей Шилов проходил срочную службу в разведроте 331-го полка 98-й Костромской парашютно-десантной дивизии, а демобилизовавшись, занялся восточными единоборствами. Наибольших спортивных успехов бывший десантник-разведчик добился в кикбоксинге, завоевав Кубок мира. Рослым и физически крепким был и Эдуард Заварзин. В понедельник Киселевский городской суд по ходатайству следствия на два месяца арестовал Шилова, а во вторник — Заварзина.

Как указывается в материалах следствия, один из задержанных исполнял роль водителя: он доставил налетчиков к коттеджу бывшего градоначальника, а затем, не выключая двигатель, ожидал их в оговоренном месте, примерно в одном километре от села Верх-Чумыш. В правоохранительных органах полагают, что преступлению предшествовала тщательная подготовка. Это подтверждается тем, что при убитом нашли рацию, перцовый баллончик и устройство для отпугивания собак. Арестованных проверяют на причастность к аналогичным нападениям в Кемеровской области и соседних регионах.

Константин Воронов, Новосибирск