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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Самарской области подозревается в финансировании террористов

В Самарской области УФСБ задержало подозреваемого в финансировании международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

«Следственным отделом Управления в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст.205.1 УК РФ, в судебном порядке избрана мера пресечения в виде ареста»,– говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства преступления и проверяют подозреваемого на причастность к другим фактам незаконной деятельности.

Георгий Портнов


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