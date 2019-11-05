Уголовное дело об организации притона на Кировке передали в суд

Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией) в отношении директора и администратора спа-салона Vip-Soblazn на Кировке. По данным следствия, обвиняемые под видом массажного салона содержали притон в центре города.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвинительное заключение утверждено в отношении 37-летнего мужчины, который арендовал помещение в здании выявленного объекта культурного наследия «Доходные дома Холодова (магазин мебельный Морозова)» на Кировке. Также перед судом предстанет 36-летняя женщина, она была администратором салона.

Спа-салон Vip-Soblazn работал на Кировке с мая 2016 по июнь 2019 года. В заведении работали девушки, оказывающие услуги сексуального характера. Все они привлечены к административной ответственности в виде штрафов за занятие проституцией.

Организаторам притона грозит наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб. или лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области признало ненадлежащей рекламу спа-салона Vip-Soblazn, размещенную в окнах памятника архитектуры и истории на пешеходной части улицы Кирова. Организации предписано убрать конструкции.