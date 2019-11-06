Блуждающий форум

Институт репутации в рунете, похоже, оказался существенно недооценен. Просчет в этом направлении допустили владельцы печально известного сайта 8chan. Как известно, именно на нем в августе 2019 года появилось обращение, предположительно оставленное стрелком перед атакой супермаркета Walmart в Техасе, а в марте этим же форумом воспользовался ультраправый стрелок, напавший на людей в мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. В последнее время 8chan фактически был сайтом-изгоем и три месяца был вне широкого доступа — американские провайдеры один за другим отказывались его обслуживать, в том числе из-за поощрения сайтом насилия.

4 ноября американские СМИ обнаружили, что форум теперь работает под новым брендом 8kun. Что более интересно — 8kun использует ресурсы российских хостинг-провайдеров, следует из данных CBS. По ее информации, провайдером ребрендировавшегося сайта вначале стал хостинг Selectel, который вскоре заблокировал ресурс. Потом 8kun переехал к другому российскому провайдеру VDSina, который после обращений активистов также согласился его отключить.

По состоянию на вечер 5 ноября 8kun продолжал работать — теперь сайт использует IP-адрес компании «Медиа Лэнд». Это известный своей способностью работать с неоднозначными клиентами хостинг-провайдер — в зарубежных СМИ такое называется bulletproof hosting («пуленепробиваемый хостинг»).

Попытка скрыться от преследований за рубежом с помощью смены хостинга — не такой уж редкий прием. Один из наиболее известных случаев — заявление торрент-ресурса The Pirate Bay о переезде в Северную Корею в 2013 году. Позднее, правда, оказалось, что заявление было намеренным обманом, чтобы ввести в заблуждение власти европейских стран. Серверы «Медиа Лэнда» находятся всего в паре часов от Северной Кореи, отмечают американские эксперты, как бы ни на что не намекая,— во Владивостоке.

Вероятно, владельцы 8kun рассчитывали именно на то, что российский бизнес и, возможно, даже власти будут только рады приютить ресурс, вызывающий негодование в западном мире. Комментаторы новозеландских СМИ уже успели констатировать, что закрыть сайт за рубежом будет практически невозможно — для этого понадобились бы специальные международные договоры.

Но ожидания 8kun пока не оправдываются. “Ъ” удалось дозвониться до владельца «Медиа Лэнда» Александра Волосовика — человека, которого известный американский эксперт в сфере кибербезопасности Брайан Кребс называл оператором крупнейшего нелегального хостинга в мире. Господин Волосовик рассказал, что предложил 8kun снова сменить провайдера, дав ему сутки на миграцию. Похоже, что его владельцам все же придется договариваться с Северной Кореей.