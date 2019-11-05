Российские провайдеры отказываются от работы с онлайн-форумом 8kun

Имиджборд 8kun, запущенный в начале ноября командой онлайн-форума 8chan, столкнулся со сложностями при работе в России. В хостинг-провайдере «Медиа Лэнд» сообщили “Ъ”, что предупредили 8kun о необходимости смены партнера. Ранее от сотрудничества с проектом отказались Selectel и VDSina.

Компания «Медиа Лэнд» предупредила команду 8kun о необходимости смены провайдера, сообщил “Ъ” гендиректор и владелец «Медиа Лэнд» Александр Волосовик. «Мы не потребовали ничего удалить, просто сказали, чтобы он от нас переехал»,— сказал он. По его словам, «Медиа Лэнд» предложил 8kun сменить площадку в течение суток, которые истекают вечером 5 ноября. “Ъ” направил запрос администратору 8kun Рону Уоткинсу.

Имиджборд 8kun функционирует с начала ноября благодаря ресурсам российских хостинг-провайдеров, сообщила 4 ноября американская телекомпания CBS.

По данным СМИ, онлайн-форум является реинкарнацией имиджборда 8chan, отключенного в минувшем августе после ряда обвинений, в том числе в поощрении насилия.

В августе на страницах 8chan появилось сообщение, предположительно оставленное стрелком, напавшим на посетителей супермаркета Wallmart в городе Эль-Пасо в Техасе, США. А в марте 8chan использовался для публикации манифеста ультраправого стрелка, атаковавшего посетителей мечети в новозеландском городе Крайстчерч. На 8kun прямо не указано, что это новая версия 8chan, однако новый ресурс развивает старая команда: Рон Уоткинс ранее администрировал 8chan, которым владеет его отец, Джим Уоткинс. При этом с 8kun также сотрудничает канадская компания Tucows, она зарегистрировала ее веб-адрес, отмечает газета The New York Times. Tucows была среди компаний, ранее отказавшихся от поддержки 8chan.

Александр Волосовик подтвердил “Ъ”, что 8kun использует IP-адрес «Медиа Лэнда». Имиджборд также получил у компании услугу виртуального сервера, который, вероятно, используется как прокси-сервер, а весь контент сайта хранится в другом месте, предполагает Александр Волосовик. О существовании 8kun Александр Волосовик, по его словам, узнал в воскресенье, когда начал получать запросы от иностранных СМИ, после чего его команда изучила сайт и публикации о 8chan.

«Много сторонников и противников, и люди пишут адекватные вещи по поводу свободы слова. Если честно оснований не вижу его блокировать»,— сообщил Александр Волосовик и добавил, что не получал предписаний от органов власти.





В Роскомнадзоре оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Вскоре после того, как стало известно о работе 8kun, один из его основателей Фредерик Бреннан обратился к российскому провайдеру Selectel с просьбой заблокировать ресурс, после чего сайт мигрировал на площадку VDSina, который также перестал сотрудничать с форумом, сообщает CBS.

Как пояснил “Ъ” представитель Selectel, учетная запись владельцев 8kun была заблокирована за нарушение пользовательского соглашения. «Они не прошли обязательную стандартную процедуру идентификации. Обычно мы не блокируем сайты без законных оснований, полагаясь только на ажиотаж в социальных сетях»,— подчеркнули в Selectel. Представитель VDShina сообщил, что помимо активистов к компании обратился один из партнеров, который потребовал отключить сервер, потому что 8kun нарушает пользовательские правила. «Нам пришлось его временно заблокировать, пока мы не нашли способ предоставлять им хостинг, не нарушая партнерских соглашений. Когда мы нашли такой способ, 8kun уже поменял хостинг»,— пояснил представитель VDShina.

Владислав Новый