Кировскому заводу присвоен кредитный рейтинг «BB+», прогноз «стабильный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило петербургской компании ПАО «Кировский завод» кредитный рейтинг «BB+» с прогнозом «стабильный». Это обусловлено средней оценкой долговой нагрузки и обслуживания долга компании, а также средним бизнес-профилем. В то же время давление на уровень кредитного рейтинга оказывают слабое корпоративное управление и небольшой размер компании, говорится в сообщении АКРА.

При этом в пресс-релизе уточняется, что к позитивному рейтинговому действию могут привести улучшение оценки уровня корпоративного управления, в случае завершения акционерного конфликта и восстановления работы совета директоров в качестве независимого органа принятия решений, увеличение доли рынка в тракторном сегменте, успешный запуск проекта по производству специальных сталей и сплавов и, как следствие, усиление рыночной позиции группы, а также увеличение размера FFO до вычета процентов и налогов до уровня свыше 5 млрд рублей в течение двух лет.

В то же время к негативному рейтинговому действию могут привести падение продаж сельскохозяйственной техники ПАО «Кировский завод», обострение акционерного конфликта, более низкий объем заключенных госконтрактов в сегменте энергетического и промышленного машиностроения по сравнению с планируемым, существенное ухудшение доступа к внешним источникам ликвидности и реализация опциона на продажу 51% АО «Петербургский тракторный завод».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что входящий в группу «Кировский завод» АО «ПТЗ» намерен инвестировать в развитие 5 млрд руб. в 2019-2022 годах.