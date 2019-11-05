Экс-главврач больницы в Ульяновской области признан виновным во взяточничестве и служебном подлоге

В Ульяновской области бывший руководитель ГУЗ «Инзенская центральная районная больница» признан виновным в ряде должностных преступлений. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, в мае-июне 2018 года экс-главный врач больницы получал от жителей региона денежные средства за незаконную выдачу листков нетрудоспособности. При отсутствии любых медицинских показаний он вносил в официальные документы ложные сведения о диагностированных заболеваниях. Кроме того, злоумышление помог одному из водителей, задержанных сотрудниками ДПС за нарушение требований ПДД, избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд признал мужчину виновным в служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ), мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ), а также превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Он также должен выплатить штраф в доход государства в размере 130 тыс. руб.

Алена Смирнова