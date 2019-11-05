Реформа системы обращения с отходами в Самарской области продлена на два года

Реализация госпрограммы совершенствования системы обращения с отходами продлена до 2024 года. Соответствующий приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области опубликован на сайте регионального правительства.

Ранее соответствующую госпрограмму планировалось реализовать до 2022 года. Всего на эти цели предполагается потратить 3,2 млрд руб. Однако, согласно последнему постановлению областного правительства, в 2023 и 2024 году финансирование на эти цели в регионе не предусмотрено.

Георгий Портнов