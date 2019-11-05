Фигурирующий в деле о взятке за УДО самарский судья сложил полномочия

Квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила заявление судьи Волжского районного суда Михаила Бурцева о прекращении полномочий (п.п. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»).Об этом сообщается на сайте коллегии. Заседание состоялось 1 ноября.

Ранее было известно, что судью Михаила Бурцева задержали силовики при получении взятки в 250 тыс. руб. из общей суммы в 500 тыс. руб. Об этом в «Твиттере» написал депутат госдумы РФ Александр Хинштейн. Предположительно, деньги предназначались за условно-досрочное освобождение преступника.

Алена Смирнова