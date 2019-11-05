Ремонт улиц Мичурина и Арцыбушевская обойдется самарскому бюджету в 346,5 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары ищет подрядчика для ремонта автодорог местного значения по ул. Мичурина от ул. Чкалова до пр. Масленникова и ул. Арцыбушевская от ул. Полевая до пер. Тургенева. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Стартовая цена контракта составляет 346,5 млн руб. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 21 ноября. Электронный аукцион состоится 25 ноября.

Работы будут проведены в один этап с 1 апреля 2020 по 31 октября 2021 года. Подрядчику предстоит в числе прочего обновить проезжую часть, обустроить тротуары, люки, газоны и оборудовать светофоры.

Георгий Портнов