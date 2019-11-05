В Самарской области уменьшился размер прожиточного минимума

Прожиточный минимум в расчете на душу населения в Самарской области за третий квартал текущего года уменьшился и составил 10,6 тыс. руб. Постановление об установлении величины прожиточного минимума опубликовано на сайте областного правительства.

Прожиточный минимум за второй и первый квартал напротив увеличился и составлял 10,8 тыс. руб. и 10,3 тыс. руб., соответственно. В последний раз гарантированный минимум сократился в четвертом квартале прошлого года и составил 9,8 тыс. руб.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума за третий квартал текущего года составила 11,8 тыс. руб., для пенсионеров – 8,5 тыс. руб., для детей – 10,5 тыс. руб.

Ани Айвазян