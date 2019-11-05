Цифровизация бизнеса и государства

Внедрение цифровых технологий оказывает большое влияние на деятельность компаний, экономики и общества. Цифровизация может способствовать оптимизации и повышению прозрачности процессов, более эффективному использованию активов, снижению издержек, лучшему пониманию потребителей, появлению новых источников доходов. Государство как сервис — перспектива ближайших пяти лет. Уже сегодня в рамках российской ГИС ЖКХ собрано порядка 4 тыс. источников информации, 93 тыс. организаций. Федеральное казначейство развивает систему госзакупок, обрабатывая порядка 220 млн. транзакций в сутки.

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