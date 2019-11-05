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Цифровизация бизнеса и государства

Форум

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Когда: 28 ноября 2019, сбор гостей в 10:30
Где: Lotte Hotel, ул Самарская, 110

Основные темы мероприятия


Цифровизация госсектора и коммерческих компаний, а также лучшие практики повышения эффективности с помощью технологий.

Внедрение цифровых технологий оказывает большое влияние на деятельность компаний, экономики и общества. Цифровизация может способствовать оптимизации и повышению прозрачности процессов, более эффективному использованию активов, снижению издержек, лучшему пониманию потребителей, появлению новых источников доходов. Государство как сервис — перспектива ближайших пяти лет. Уже сегодня в рамках российской ГИС ЖКХ собрано порядка 4 тыс. источников информации, 93 тыс. организаций. Федеральное казначейство развивает систему госзакупок, обрабатывая порядка 220 млн. транзакций в сутки.

Форум позволит оценить эффекты цифровой трансформации в бизнесе и гос органах, выявить наиболее полезные для вашей компании тенденции и векторы.

Приглашаем руководителей и экспертов ИТ-подразделений крупнейших компаний и государственных ведомств Самарского региона, представителей ИТ-разработчиков и подрядчиков, предприятия малого и среднего предпринимательства.

Вас ждут


  • Реальные кейсы и истории
  • Уникальные технологии и разработки
  • Основные тренды цифровизации отечественного бизнеса
  • Анализ востребованности представленных продуктов и услуг на рынке

Выступления и обсуждения инструментов в тематиках


  • Цифровизация в бизнесе
  • Цифровизация в ритейле
  • Цифровизация в политике и госсекторе
  • Цифровизация в банковской сфере

Свои решения и опыт представят компании: Почта России, Данон, Coca Cola, Магнит, Мегафон, АНО «Цифровая экономика» и др.

Так же вас ожидает розыгрыш уникальных призов от компаний Мегафон и автомобильного партнера мероприятия BMW.

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