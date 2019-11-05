Томич получил условный срок за угрозу взорвать здание полиции

Советский райсуд Томска вынес приговор 28-летнему телефонному террористу, который грозился взорвать здание областного управления МВД. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в декабре 2018 года пьяный мужчина позвонил в дежурную часть и «сообщил о своем намерении взорвать здание» полиции на улице Елизаровых, но совершать преступление он не собирался. Суд приговорил молодого человек к трем с половиной годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным срок. Приговор вступил в силу.

Илья Николаев