Двоих подозреваемых в убийстве беременной нижегородки и поджоге квартиры арестовали

Тело беременной женщины обнаружили спасатели МЧС, потушив пожар в одной из квартир дома на улице Архангельской (Нижний Новгород, Канавинский район) 2 ноября. На теле погибшей обнаружили следы насильственной смерти, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Двоих подозреваемых в совершении преступления заключили под стражу 4 ноября, сообщает нижегородское следственное управление.

По версии следствия, утром 2 ноября погибшая находилась в своей квартире в компании двоих знакомых – 19-летнего и 27-летнего мужчин. Между ней и гостями произошла ссора, в ходе которой беременную нижегородку зарезали. Подозреваемые похитили украшения погибшей и подожгли квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

Дело переквалифицировали на п.п. «г, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство женщины, заведомо для виновного находящегося в состоянии беременности, группой лиц, из корыстных побуждений»). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Анастасия Еремина