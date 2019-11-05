В Самаре на пяти участках перекрыли движение из-за работ на газовых сетях

Строительно-монтажные работы на газовых сетях на территории Самары стали причиной перекрытия движения транспорта на пяти участках. Об этом сообщает городская администрация.

В частности, движение перекрыто до 24:00 (MSK+1) 15 ноября по ул. Сокская в районе дома № 182 на участке протяженностью 15 м и по ул. Серноводская в районе дома № 41 на отрезке такой же длины 15 м. Кроме того, транспорт не будет ходить с 08:00 11 ноября до 24:00 18 ноября текущего года по переулку Рылеева от дома № 14 до ул. Степана Халтурина и с 00:00 19 ноября до 24:00 26 ноября по этому же переулку от Ташкентского переулка до дома № 55 по ул. Неверова.

Также движение закроют с 00:00 27 ноября до 24:00 на этой же улице на участке от ул. Нечаевская до ул. Землевольческая. Временные схемы ограничения движения опубликованы на сайте администрации.

Георгий Портнов