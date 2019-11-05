Принадлежащий Курскому электроаппаратному заводу корпус монастыря возвращают в госсобственность

Лидия Канунникова, являющаяся соответчиком по иску прокуратуры Курской области о возвращении в госсобственность принадлежащего местному электроаппаратному заводу корпуса монастыря, подписала соглашение с региональной администрацией о намерениях по безвозмездной передаче объекта до конца октября 2019 года. Как следует из документов арбитража, объект культурного наследия регионального значения «Братский корпус» будет передан в собственность региона в рамках реализации концепции по восстановлению историко-культурного облика центральной части Курска. С иском к АО «Курский электроаппаратный завод» и индивидуальному предпринимателю Лидии Канунниковой об истребовании из «незаконного владения» предприятия здания Братского корпуса Знаменского монастыря и возвращении его в госсобственность обратилась региональная прокуратура. Судом по ходатайству ведомства на объект были наложены обеспечительные меры в виде запрета на регистрационные действия, которые после подписания соглашения сняты.

Комплекс зданий Знаменского монастыря находится в самом центре Курска и прилегает к главной Красной площади облцентра. Завод был основан в зданиях монастыря в 1945 году, но уже последние несколько лет переносит мощности на территорию индустриального парка «Союз» на окраине Курска.

Госпожа Канунникова, по данным Kartoteka.ru, владеет 100% ООО «Курский электроаппаратный завод» и АО «Управляющая компания "Курский электроаппаратный завод"». Переносящий промплощадку из центра города в индустриальный парк Курский электроаппаратный завод с лета 2018 года пытался продать 10 зданий с землей на территории бывшего монастыря, в том числе и Братский корпус. Почти 43 тыс. кв. м недвижимости и 3,5 га земли были оценены в 900 млн руб. Найти покупателя на другие активы пока не удалось.

Подробнее о ситуации с перепрофилированием исторического объекта читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Кафедральный собор окружают покупатели».

Ирина Лобанова