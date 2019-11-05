Минфин предложил ввести налоговый вычет за фитнес-услуги

Минфин направил в правительство законопроект о налоговом вычете почти до 16 тыс. руб. на фитнес-услуги. Документ будет рассматриваться на комиссии по законопроектной деятельности, сообщила пресс-служба правительства газете «Известия». Документ могут внести в Госдуму в декабре 2019 года, пишет издание со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева.

По документу максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет с НДФЛ, составит 120 тыс. руб. Таким образом, вернуть можно будет 15,6 тыс. руб. Предполагается, что деньги будут возвращать за траты на фитнес-абонементы. Пока неизвестны конкретные виды услуг и организации, которые могут подпасть под закон. Однако точно вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий.

По мнению господина Гутенева, законопроект вероятнее всего будет поддержан Госдумой. Он считает, что его могут принять к лету 2020 года.

Напомним, летом 2018 года президент Владимир Путин поручил проработать налоговый вычет за расходы россиян на спорт.

С 2000 года молодые люди стали больше заниматься спортом, но уровень активности значительно снижается по мере взросления.

О причинах читайте в материале “Ъ” «Спорт не место для знакомства».