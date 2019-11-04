В британском парламенте сменился спикер Палаты общин

Спикером Палаты общин парламента Великобритании избран Линдсей Хойл. Он представляет Лейбористскую партию. Его предшественником был Джон Беркоу, консерватор.

62-летний законодатель получил 325 голосов в свою поддержку из 540. В понедельник прошло заключительное голосование.

Выбор делался между господином Хойлом и Крисом Брайантом (консерватор, он перешел в Лейбористскую партию). Изначально кандидатов было семеро.