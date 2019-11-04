Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис, выступая в парламенте, сообщил, что страна подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года, сообщает In-cyprus.com.

«Правительство подало заявление по соображениям безопасности, и теперь мы ожидаем, что Евросоюз приедет и начнет процесс оценки, который разделен на пять частей»,— сказал министр. По его словам, правительство Кипра призвало ЕС приступить к первой части оценки Шенгенской заявки.

«Таким образом, мы можем получить доступ к внутренней информации ЕС, чтобы укрепить безопасность страны в отношении людей, приезжающих на Кипр»,— сказал господин Христодулидис.

Напомним, в апреле президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Шенгенское соглашение необходимо пересмотреть, и не исключил, что некоторые страны, которые не справляются со своими обязанностями по защите границ, могут в будущем оказаться вне Шенгена.

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