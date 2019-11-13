Культура с поправкой на мир

С легкой руки Пушкина мы привыкли называть Санкт-Петербург нашим «окном в Европу». «Окно в культуру» — так можно окрестить Санкт-Петербургский международный культурный форум, который с 14 по 16 ноября 2019 года пройдет в Северной столице уже в восьмой раз.

Санкт-Петербургский международный культурный форум уже давно вышел за рамки события внутри страны. Свою международную экспансию он начал несколько лет назад. С 2016 года одно или несколько зарубежных государств получают на форуме в Северной столице особый статус. Первой его примерила Греция, затем в 2017-м — Япония и Казахстан, в 2018-м — Италия и Катар. А в этот раз страной—гостем форума станет Китай.

Международное сотрудничество в культурной сфере — действительно важный аспект работы форума. Одним из самых громких международных проектов стали «Русские сезоны». В сознании многих это словосочетание прочно связано с Сергеем Дягилевым. Именно он в начале XX века показал иностранной публике выдающиеся русские балеты и оперы. Новые «Русские сезоны» вот уже несколько лет демонстрируют в Европе и Азии богатое наследие самобытной русской культуры. Первой страной, принявшей их, в 2017 году стала Япония. Фестиваль тогда открылся выступлениями труппы Большого театра: «Лебединым озером» и «Жизелью» в исторической постановке Юрия Григоровича и «Пламенем Парижа» в хореографии Алексея Ратманского. Всего же выставки ведущих российских музеев, музыкальные и кинофестивали прошли в нескольких десятках японских городов и собрали более 3,5 млн зрителей. В 2018 году «Русские сезоны» принимала Италия, а в 2019-м — Германия, где их послом стал режиссер Андрей Кончаловский. В 2020-м «Русские сезоны» отправятся во Францию, Бельгию и Люксембург.

Спектакль «Призраки театра» в МДЦ «Артек» Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс

Еще один значимый международный проект, решение о проведении которого в России было принято на Санкт-Петербургском международном культурном форуме,— Театральная олимпиада. Впервые за свою 25-летнюю историю в 2019-м ее приняли сразу две страны — Россия и Япония. Главной площадкой Театральной олимпиады стал Александринский театр, но увидеть постановки можно было в российских городах от Дальнего Востока до Калининграда, а также в Крыму.

Основной темой предстоящего VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума станут «Культурные коды в условиях глобализации». Так что, скорее всего, грядут новые международные проекты, в фокусе внимания которых окажется российское искусство.

Анастасия Новикова