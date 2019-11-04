«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook. Также украинская компания просит «Газпром» предоставить «декларацию о поставках газа на неподконтрольные территории».

«Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» на $12 млрд в Стокгольмский арбитраж на прошлой неделе. Это заявление было встречным — «Газпром» подал иск в рамках спора о транзитном контракте летом 2019 года.

«Первое и самое важное — мы требуем пересмотреть транзитный тариф... Другие основные требования (упрощенно):... декларация о поставках газа на неподконтрольные территории, которые "Газпром" якобы продолжает проводить. Мы просим арбитраж, в частности, обязать "Газпром" подписать технические и коммерческие акты (приема-передачи), которые предоставил "Нафтогаз", без этих поставок за весь период, когда такие акты не были подписаны "Газпромом"»,— написал господин Витренко.

В конце 2019 года истекает действующее соглашение с «Нафтогазом» на поставки и транзит российского сырья через Украину. 19 сентября Россия, Украина и ЕС провели консультации в Брюсселе. Тогда стороны решили, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев к 1 декабря успеет имплементировать его положения.

Подробности — в публикации “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».