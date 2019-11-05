Госзакупки выросли на деньгах нацпроектов

За три квартала 2019 года госзаказчики заключили 2,49 млн контрактов с поставщиками на 5,26 трлн руб., следует из нового отчета Минфина по результатам мониторинга госзакупок. По итогам девяти месяцев 2018 года число контрактов оценивалось в 2,53 млн, а их общий объем — в 4,7 трлн руб. Таким образом, за год число контрактов почти не изменилось (минус 1,6%), но их объем вырос на 10,6%. Минфин допускает, что этот прирост связан прежде всего с освоением средств нацпроектов. «Фактор влияния реализации национальных проектов весьма вероятен, в том числе с учетом сроков их реализации и объемов выделенных на них средств»,— сообщили “Ъ” в Минфине.

Наиболее распространенным способом закупок по ФЗ-44 (о госзакупках) по итогам девяти месяцев остается электронный аукцион — на него пришлось 69% контрактов на сумму 3,6 трлн руб. (3,1 трлн руб. за такой же период 2018 года). Доля закупок у единственного поставщика сократилась с 21% в 2018-м (1 трлн руб.) до 17,2% в 2019 году (0,9 трлн руб.). Внутригодовая динамика закупок у единственного поставщика показывает, что количественно их большая часть приходится на первый квартал (70% извещений, см. график). При этом их объем невелик — в начале года контракты на небольшие суммы заключаются большей частью с субъектами естественных монополий, ресурсными компаниями. Крупные же закупки смещены на второй и третий кварталы из-за особенностей бюджетного финансирования. При этом, поскольку из-за поправок к ФЗ-44 с 31 июля размещение извещений о закупках у единственного поставщика не требуется, Минфин зафиксировал резкое сокращение их числа и объема по итогам третьего квартала.

Самыми закупаемыми остаются строительные работы: сумма контрактов за три квартала составила 1,7 трлн руб. (32% от всех контрактов). Самыми дорогими госпрограммами по стоимости заключенных контрактов в третьем квартале стали «Развитие транспортной системы» и «Развитие здравоохранения» — 301 млрд руб. и 154 млрд руб. соответственно.

В отчете Минфина отмечается, что снижение начальной максимальной цены контракта за три квартала 2019 года позволило бюджетам сэкономить 231,3 млрд руб.— эта сумма экономии на 12% больше показателя 2018 года (203,4 млрд руб.), но на 11% меньше уровня 2017-го (264,2 млрд руб.).

Диана Галиева