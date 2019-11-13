В традициях гуманизма

Международная театральная олимпиада, основанная греческим режиссером 25 лет назад, в этом году проводится сразу в двух странах — Японии и России.

Первая Театральная олимпиада была организована в греческих Дельфах в 1995 году по инициативе выдающегося современного режиссера Теодороса Терзопулоса, который выступил с такой идеей годом ранее. Помимо него свой вклад в олимпийское движение внесли такие яркие создатели и теоретики мирового театра, как Юрий Любимов, Роберт Уилсон, Тадаси Судзуки, Хайнер Мюллер.

При этом главная задача Олимпиады — способствовать международному сотрудничеству в сфере театра на всех уровнях. «Она основана на фундаментальных принципах культурного многообразия и содействия театральному образованию, защищает ценность традиций и всецело поддерживает исследования и эксперименты с учетом сегодняшних движущих сил»,— отметил в интервью “Ъ” Теодорос Терзопулос. Говоря о традициях, он рассуждает о них не с точки зрения археологии. Он уверен, что в эпоху выравнивания и гомогенизации театра, глобализации и неолиберализма театральные деятели должны вновь обратиться к принципам классического гуманизма.

Работая над программой, комитет Олимпиады стремится к отражению таких качеств современной культуры, как многообразие, толерантность, диалог не только между близкими, но и принципиально разными театральными жанрами.

При выборе страны, в которой будет проведена очередная Олимпиада, учитывается, насколько богаты ее театральные традиции. За прошедшие годы проекты Международной театральной олимпиады можно было увидеть в России, Греции, Китае, Японии, Индии, Польше. В нашей стране она впервые проходила в 2001 году в Москве. В Пекине Олимпиада послужила знакомству с мировой театральной реальностью благодаря приглашению в страну западных режиссеров. В Польше ее организовывали совместно с Институтом Гротовского. VIII Международная театральная олимпиада проводилась в 17 городах Индии. В этой стране театр — это ритуал, корни которого уходят глубоко в местные традиции. Театры из разных городов впервые получили шанс поставить совместные спектакли, а индийские театральные труппы — представить свою работу, переезжая из города в город. Восточные и западные театры смогли обменяться идеями и вступить в активный диалог. «В этом году Международная театральная олимпиада соединила Санкт-Петербург, объект всемирного наследия, где одним из главных театров является Александринский с художественным руководителем Валерием Фокиным, и японскую деревушку Тога, где создал свой театральный центр Тадаси Судзуки, который выступил куратором Олимпиады в своей стране,— добавляет основатель Олимпиады Терзопулос.— Театральная олимпиада 2019 свела вместе две великие традиции — российскую, сформированную Мейерхольдом, Станиславским, Вахтанговым, Любимовым и многими современными авторами, и японскую, известную по театрам но и кабуки, а также актуальным сейчас театральным практикам». Несмотря на то что открытие IX Театральной олимпиады в Японии состоялось в Токио, Судзуки считает, что выбор деревни Тога, где проживает всего 500 человек, в качестве главной площадки — важное стратегическое решение. «Наша задача — сделать театральное искусство максимально доступным и близким каждому. Особенно это важно во времена высокого технологического прогресса, который зачастую разъединяет нас»,— отметил японский режиссер. Как и все члены Международного комитета Олимпиады, он считает, что организация совместных культурных мероприятий регионов Азии и Европы имеет большое значение для здорового развития всего человечества в будущем. «Япония и Россия — это две страны, где на протяжении долгой истории театральная культура оказывала духовное влияние на жизнь людей. План провести Олимпиаду в двух странах возник из желания направить послание миру о необходимости постоянного сотрудничества»,— добавил Тадаси Судзуки. Он уверен, что в условиях глобализации не следует забывать об истории и традициях своей уникальной культуры, необходимо знакомить с ней людей из других стран, а также привлекать к участию в мероприятиях такого рода представителей новой генерации. «В последнее время в Азии и в России появилось много талантливой молодежи. В программу Театральной олимпиады в Японии я постарался включить работы режиссеров молодого поколения, также молодые авторы и режиссеры были приглашены и из России»,— поделился режиссер.

Теодорос Терзопулос убежден, что Международная театральная олимпиада — это не только открытое пространство, но и многомерный форум. По его мнению, многие региональные фестивали не свободны от ограничений, продвигая привычные для массового вкуса постановки. На Олимпиаде можно посмотреть спектакли со всего света, из Азии, из дальних российских провинций, спектакли, основанные на современных технологиях или новаторских решениях, позволяющие актерам и зрителям сформировать представление о современной театральной среде. Такое разнообразие порождает диалог, заставляет думать. «Мы стремимся осветить будущее, а театр — наш прожектор»,— отметил основатель Олимпиады.

В то же время на подмостках Олимпиады есть место и политическому высказыванию. «Политический аспект существует всегда: когда люди встречаются, когда мы смотрим постановку или наблюдаем за актерами на сцене,— говорит Теодорос Терзопулос.— В одних спектаклях политический подтекст обозначен иносказательно, а в других он более явный. Например, актер, исполняющий роль Гамлета или Прометея, который пытается изменить свое окружение и условия, в которых живет, подняться на другой уровень, тем самым выступает с важным заявлением, прибегнув к философскому аспекту, к вопросу бытия. При этом у актера в принципе всегда есть возможность говорить просто и прямо».

Дмитрий Иванов