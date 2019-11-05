Joom дополнил китайское российским

Один из крупнейших в России маркетплейсов китайских товаров Joom начал продажу продукции от российских поставщиков. Среди стартовых партнеров — «Юлмарт» и продавцы косметики. Но, как показывает опыт, отмечают эксперты, спрос на российские товары не гарантирует даже высокий трафик.

Joom начал продавать товары от российских поставщиков и брендов с локальными представительствами, рассказал “Ъ” представитель компании. На первом этапе подключены более 50 продавцов, среди которых «Аквакосметика» с товарами Natura Siberica, разработчик настольных игр «Иначе», а также «Юлмарт», выступивший не только поставщиком, но и партнером по фулфилменту и доставке. Комиссия для российских продавцов составляет 5–33% в зависимости от категории и включает фулфилмент, уточнил представитель Joom. Маркетплейс обещает доставку «от одного дня» по России (кроме Крыма).

В «Юлмарте» пояснили, что партнерство с Joom ведется в рамках проекта по выдаче заказов сторонних интернет-магазинов. «В дополнение к основному проекту мы выставили на сайт Joom некоторые товары из ассортимента "Юлмарта", пока — в тестовом режиме»,— подтвердили в компании.

Joom запущен в 2016 году, его сооснователем стал экс-гендиректор «Одноклассников» Илья Широков. По собственным данным, маркетплейс работает более чем в 100 странах и доставляет товары из Китая, Японии и Южной Кореи. Компания не раскрывает финансовые показатели. Господин Широков в феврале говорил Reuters, что Joom планирует достичь оборота $1 млрд к концу 2019 года. По данным SimilarWeb, в сентябре охват Joom составил 9,75 млн посещений, 38% которых — из России.

В России несколько крупных проектов, работающих по модели маркетплейса. Среди них «Беру», Goods, Tmall (входит в Alibaba Group), Wildberries, Ozon и Lamoda. У Lamoda по итогам первого квартала доля продаж маркетплейса составляла 22,2%, у «Беру» приближается к 50%. Весь российский рынок интернет-торговли в первом полугодии 2019 года вырос на 26%, до 725 млрд руб., подсчитывали в Data Insight. Число заказов выросло на 44% год к году, а средний чек упал на 14%, до 3,79 тыс. руб.

Около четырех лет назад идея добавить российских продавцов провалилась у AliExpress, так как их товары на одной площадке с китайскими не вызвали у покупателей интереса, отмечает глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. По его мнению, российский бизнес в большей степени ждет возможности продавать товар за пределами РФ.

В июне AliExpress вновь начала добавлять российских продавцов (см. “Ъ” от 24 июня), результаты проекта пока неизвестны. Сейчас у AliExpress более 3 тыс. российских продавцов, включая представительства международных компаний, половина из них — малый и средний бизнес, говорит представитель китайской компании. Он подчеркивает, что «в отличие от других площадок, AliExpress дает продавцам возможность самим выбирать, какой логистикой пользоваться».

Вопрос в том, будет ли инициатива Joom долгосрочным проектом или ограничится монетизацией существующего трафика за счет нескольких внутренних продавцов, отмечает гендиректор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. Также неясно, в чем добавленная стоимость площадки по отношению к ряду существующих игроков, считает он.

Важно, какие бренды Joom привлечет и как разделит товары с точки зрения интерфейса, продажи российских товаров может поднять активное продвижение отдельной вкладки с ними, считает партнер Data Insight Борис Овчинников. Кроме того, рассуждает эксперт, в сравнении с AliExpress, аудитория которой более лояльна в силу более долгой работы в России, Joom будет труднее преодолеть убежденность потребителя в том, что площадка предназначена только для покупок в Китае, тогда как для товаров из России есть, например, Wildberries и Ozon.

Дмитрий Шестоперов