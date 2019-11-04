Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как выбирать кондитерские изделия. Их необходимо покупать в стационарных торговых точках, где созданы условия для хранения. Стоит обратить внимание на сроки хранения. Торты и пирожные при температуре +2 до +6° следует хранить:

72 часа без отделки кремом,

36 часов с белково-взбивным кремом или с фруктовой отделкой, со сливочным кремом, в том числе пирожное «Картошка»

6 часов с заварным кремом, с кремом из взбитых сливок.

Рекомендуется выбирать те кондитерские изделия, которые содержат натуральные ингредиенты. «Перед покупкой торта прочитайте его состав. Если в нем указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель решил сэкономить, увеличить срок хранения, «улучшить» вкус кондитерских изделий, создать наиболее привлекательный внешний вид, и заменил натуральные компоненты на искусственные»,— говорится в рекомендациях.

Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими, поэтому, если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений, то следует отказаться от покупки такой продукции.