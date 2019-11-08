Услужной список

По стратегии социально-экономического развития Петербурга к 2035 году город должен стать регионом с устойчивой динамикой роста численности населения, снижения смертности и увеличения продолжительности жизни, а по основным характеристикам качества жизни, среди которых здоровье, семейная и общественная жизнь и уровень занятости,— достигнуть позиций ведущих европейских городов. Для достижения этих целей власти стараются развивать сферу предоставления различных социальных услуг.

Расширенная категория

В начале июля текущего года были внесены изменения в городской закон о социальном обслуживании населения. Так, поправки защищают права несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также граждан, которым причинен вред в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных и межэтнических конфликтов.

Вместе с тем поправки оптимизируют перечень предоставляемых в Петербурге социальных услуг с учетом их востребованности среди населения и добавляют новые. В частности, вводится социально-бытовая услуга уборки жилых помещений лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход, а также срочные социальные услуги: «Предоставление во временное безвозмездное пользование технических средств реабилитации» и «Оказание помощи в оформлении и восстановлении документа, удостоверяющего личность лицам в случае отсутствия места жительства и средств к существованию».

В рамках реабилитации инвалидов и их вовлечения в жизнь общества некоторые социально-бытовые услуги отнесены к другому виду, что позволяет более оперативно оказывать поддержку данным категориям.

Еще до принятия новых поправок в Петербурге был введен круглогодичный бесплатный проезд в электричках для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, запущена «служба социальных участковых», которая координирует социальные службы и социальных работников, а также внедрена Единая карта петербуржца, которая дает жителям города дополнительные льготы и скидки.

Кроме этого, с 1 января 2020 года будет расширена категория граждан, попадающих под определение «блокадник», что даст право на социальную поддержку из бюджета города тем, кто родился или хотя бы один день прожил в осажденном Ленинграде.

Всеобщая оптимизация

Помимо внедрения новых услуг и мер поддержки, в городе планируется дальнейшая оптимизация действующей системы государственных услуг. Летом глава Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сообщил, что 75 детских и 35 взрослых поликлиник города к концу текущего года (с опережением сроков) должны быть полностью переведены в формат «бережливая поликлиника».

Глава государства тогда отмечал, что систему «бережливых поликлиник» надо продвигать по всей стране и стремиться к тому, чтобы все лечебные учреждения амбулаторного звена работали по этой схеме. Все взрослые поликлиники Петербурга планируется перевести на «бережливые» системы к 2021 году.

Также в городе были оптимизированы тарифы на отопление и горячую воду: благодаря мерам городских властей за полгода удалось сэкономить 1,5 млрд рублей, а с 1 июля 2019 по 1 июля 2020 года планируется сэкономить 3 млрд рублей. Работы над снижением тарифов ведутся и с газовыми ресурсоснабжающими организациями

Вместе с новым жилищным строительством, согласно планам городских властей, в Петербурге должно увеличиваться и количество социальных учреждений, расходы заложены в бюджете Петербурга на 2020 год. «2019 год в нашем городе — это год социального обеспечения граждан»,— отмечал в июне текущего года Александр Беглов, обращая внимание на то, что необходимо закрыть вопросы нехватки школ, садиков, поликлиник, офисов врачей общей практики и других медицинских учреждений и объектов социальной защиты горожан.

В 2018 году объем мер социальной поддержки в Петербурге составил около 49,7 млрд рублей, а индексация социальных выплат — 5,56%. Дополнительно в 2019 году были приняты меры поддержки льготных категорий граждан в виде расширения перечня льгот для блокадников, продления действия материнского капитала и создания единого окна социальной помощи. Сейчас социальные услуги получают около 3 млн жителей города, среди которых пенсионеры, ветераны труда и Великой Отечественной войны, инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи и малообеспеченные горожане.

Вопрос обеспечения

В Петербурге для повышения качества социального обслуживания горожан реализуется комплекс мер, направленных в том числе на улучшение материально-технического обеспечения учреждений социальной защиты населения. При этом часть зданий стационарных учреждений социального обслуживания пенсионеров и инвалидов требует капитального ремонта, реконструкции или оснащения современными техническими средствами.

Власти города стараются вовлечь в сферу социального обслуживания населения негосударственные организации и привлечь добровольцев к предоставлению социальных услуг и выполнению социально значимых проектов, включающих оказание социальных услуг. Ряд таких проектов уже реализуется по медицинскому направлению и по местам длительного пребывания для пожилых людей.

Основными благоприятными факторами, способствующими развитию системы социальной защиты и услуг населения Петербурга, согласно стратегии до 2035 года, могут стать повышение эффективности оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом принципов адресности и нуждаемости и участие именно негосударственных организаций в предоставлении социального обслуживания гражданам. Также развитию сферы услуг населению должно способствовать внедрение современных форм обслуживания граждан и технологий, в том числе стационарозамещающих, в деятельность учреждений социального обслуживания.

Зоны проработки

Впрочем, в стратегии фиксируются и слабые стороны, сдерживающие развитие системы социального обслуживания. В частности, речь идет о недостаточном уровне материально-технического оснащения учреждений социального обслуживания населения, длительном периоде ожидания получения места в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания граждан старшего поколения и инвалидов.

Также среди негативных факторов — дефицит кадров в системе социальной защиты, недостаточный уровень доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп. Все их планируется нивелировать в рамках развития сферы социального обслуживания населения в соответствии с долгосрочной стратегией города.

Дмитрий Бычин