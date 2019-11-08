Статус многодетной семьи ежегодно приобретают около 600 семей Петербурга. Город стимулирует укрупнение «ячеек общества» пособиями и компенсациями различных затрат, помощью в улучшении жилищных условий и участками для садоводства и ИЖС.

В Петербурге более 44,2 тыс. многодетных семей, то есть тех, где воспитываются трое или больше детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных или находящихся под опекой. В общей сложности в этих семьях почти 142 тыс. детей. Они имеют право на ряд выплат. Например, ежегодную компенсационную выплату 4467 рублей для детей, обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования, а также среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Помимо этого, семьям назначаются ежемесячные пособия в зависимости от возраста ребенка: до полутора лет при рождении второго и последующих детей — в размере 4467 рублей, от 1,5 до 7 лет — 1005 рублей, от 7 до 16 лет — 1451 рубль.

Ежемесячно социальная выплата в размере 3111 рублей направляется женщинам, родившим или усыновившим и воспитавшим пять и более детей, получающим пенсию. Детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери кормильца, также ежемесячно положена компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни в 4147 рублей.

Малообеспеченным семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка и последующих детей назначается ЕДВ — ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума, устанавливаемого городом ежеквартально. На момент подготовки выпуска она составляла 11 176 рублей.

Есть и единовременная компенсационная выплата в размере 51 842 рубля — эту сумму семья получает для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов детского питания при рождении третьего ребенка. Правда, если ребенок и хотя бы один из родителей — граждане России, зарегистрированные в Петербурге, а мать ребенка встала на медучет по беременности в срок до 20 недель включительно и обратилась за выплатой не позднее, чем ему исполнилось полтора года.

Сокращая расходы

Помимо предоставления регулярной прямой финансовой поддержки, Петербург помогает многодетным семьям экономить, компенсируя часть семейных расходов или предоставляя услуги бесплатно. Так, за счет бюджетных средств город оплачивает долю коммунальных услуг (отопления, воды, канализации, газа, электроэнергии), а семьям, проживающим в домах без центрального отопления, — топлива и его доставки. 30% город компенсирует семьям, где воспитываются трое несовершеннолетних детей; 40% — семьям с 4–7 детьми; 50% — семьям с 8 и более детьми. В тех же размерах этим категориям Петербург оплачивает взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах.

Дети из многодетных семей в первоочередном порядке принимаются в государственные детские сады, а все члены таких семей могут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, находящиеся в ведении комитетов правительства Петербурга. Им также ежегодно компенсируется покупка комплекта детской или подростковой одежды для посещения школьных занятий и спортивной формы.

Детям, которые ходят в детские сады или обучаются в школах и других образовательных учреждениях города, за счет бюджетных средств обеспечивается проезд в городском транспорте и льготное питание в местах обучения, а с 27 апреля по 31 октября все члены многодетной семьи могут пользоваться скидкой 90% на проезд в электричках по всей территории России. А если несовершеннолетних детей (включая опекаемых, подопечных) в семье семь или больше, семье предоставляется пассажирский микроавтобус.

К федеральной программе «Материнский капитал» Петербург добавляет аналогичную, направленную на поддержку именно многодетных семей, она действует с 2012 по 2022 годы. В 2019-м размер материнского капитала составляет 154 347,25 рублей, он индексируется ежегодно. По закону эти средства можно направить на улучшение жилищных условий, в частности на погашение кредитов и займов на приобретение жилья в Петербурге и Ленинградской области, дачное строительство, образование детей, а с января 2019 года — еще высокотехнологичную медицинскую помощь, приобретение допущенных к обращению в РФ «товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов», медицинскую реабилитацию, оздоровительный отдых и санаторно-курортное лечение детей, а также на приобретение пассажирского автомобиля, произведенного в России.

Садовые хозяйства

Семьи с несколькими детьми в Петербурге могут претендовать на земельный участок (ЗУ) для садоводства или земельный капитал (ЗК). В комитете по социальной политике (КСП) города со ссылкой на данные комитета имущественных отношений сообщили, что с 2012 года по сентябрь 2019-го многодетным семьям Петербурга был предоставлен 2071 земельный участок, в том числе 98 — для индивидуального жилищного строительства и 1973 — садовых. На очереди стоят 28 347 многодетных семей, из них 1352 имеют право на предоставление ЗУ в приоритетном порядке: в составе 541 из них есть пять несовершеннолетних детей, а в 811 — ребенок-инвалид.

Для реализации права на ЗК выдается сертификат «Земельный капитал в Санкт-Петербурге». Установленный законом размер ЗК — 300 тыс. рублей. Он ежегодно индексируется и в 2019 году составляет 355 660,2 рублей. «За 2019 год выдано 3958 сертификатов, с момента начала программы — 15 727. Получено 10 725 заявлений о выплате средств земельного капитала, а произведено — на сумму более 3,5 млрд рублей»,— отчитались в КСП.

Что нам стоит дом?

Один из наиболее острых вопросов для молодой семьи — ипотечный кредит. С недавнего времени семьи, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй, третий и последующие дети, могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Разницу между обычной и льготной ставкой банку компенсирует государство.

Программа действует с 2018 года, но в апреле 2019 года ее условия стали доступнее: льготная ставка может действовать не три, пять или восемь лет, а в течение всего срока ипотеки при условии покупки квартиры или дома с участком с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года, но только на первичном рынке, у юрлица — по договорам участия в долевом строительстве или купли-продажи. Если ребенок родился в период с 1 июля до 31 декабря 2022 года, договор на покупку жилья можно заключить до 1 марта 2023 года, и условия для льготной ставки сохранятся.

По этой программе можно рефинансировать уже имеющуюся ипотеку. Требования к объекту недвижимости сохраняются, но договор купли-продажи или долевого участия может быть оформлен и раньше 2018 года. «С апреля 2019 года по льготной ставке можно рефинансировать даже ту ипотеку, по которой раньше уже менялись условия, за исключением цели кредита. Например, если семья уже использовала право на снижение ставки в связи с рождением ребенка, она может еще раз обратиться в банк и подать заявку на рефинансирование с продлением ставки до конца срока действия договора»,— отмечают в КСП.

Для Петербурга и Ленинградской области, как и для Москвы и Московской области, максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн. Если материнский капитал используется для улучшения жилищных условий, он также включается в эту сумму. При этом стоимость жилья может быть больше, разницу семья оплачивает из собственных средств.

По данным жилищного комитета Петербурга, делятся в КСП, каждый год жилищные условия улучшают около 1 тыс. многодетных семей Петербурга. С 2011 по 2017 год это коснулось 6218 «ячеек общества», большей части (4352 семьи) — за счет предоставления квартир по договорам социального найма. В 2018 жить в лучших условиях стали еще 1205 семей, добавляют в КСП. «С апреля 2018 года в городе введены социальные выплаты за счет средств бюджета Петербурга для приобретения или строительства жилья. В 2018 году сертификаты социальной выплаты предоставлены 283 многодетным семьям на сумму около 1 млрд рублей»,— заключили представители комитета.

По итогам 2019 года город должен предоставить жилье 1596 многодетным семьям, 367 из которых имеют первоочередное право, а в остальных есть три или четыре несовершеннолетних ребенка. Для предоставления сертификатов социальной выплаты в текущем году предусмотрено 2 млрд рублей, что должно позволить помочь 567 многодетным семьям города.

Анастасия Цыбина