Право на труд

Занятость людей с ограниченными возможностями является одним из важных направлений социальной политики Петербурга, и для его реализации принимается целый ряд мер: в городе работают программы стажировок и переподготовки, а представители бизнеса вовлекаются в процесс создания рабочих мест для жителей с инвалидностью.

Передовой опыт

Программа социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста, инициированная комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, стартовала в 2018 году. Власти города совместно с Ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ организовали рабочие места в сфере благоустройства, в столярных, гончарных и швейных мастерских, а также в социальных учреждениях города.

К программе также присоединились несколько некоммерческих организаций и частных фирм, и благодаря проекту сезонную работу нашли 243 человека. В перспективе сеть рабочих мест планируется расширить, а летом текущего года глава города Александр Беглов поручил комитету по труду и занятости населения Санкт-Петербурга подготовить предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, чтобы закрепить понятие «социальная занятость».

Виды работ, которые выполняют трудоустроенные инвалиды в рамках проекта, относятся к простым: сборка и упаковка, подсобная работа в изготовлении сувенирной продукции, благоустройство и озеленение территории, работа в керамической, столярной мастерской, изготовление изделий из лозы или помощь в делопроизводстве. С учетом состояния здоровья работников на одно место иногда трудоустраиваются несколько человек на неполный рабочий день.

Цель программы социальной занятости инвалидов — создание условий для возможности реализации права на труд жителями города, которые сталкиваются с проблемами в качестве соискателей на открытом рынке труда Петербурга. Среди ее элементов организация временных рабочих мест для людей с нарушениями ментального характера, а также с нарушениями функций верхних и нижних конечностей или опорно-двигательного аппарата, при которых необходимо использовать кресло-коляску, и способных трудиться только со значительной помощью других лиц. Направление включает и приобретение инвалидами трудовых навыков на рабочем месте, и выполнение операций по видам труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Значительная помощь людям с ограниченными возможностями оказывается инструкторами по труду, которые сопровождают трудовой процесс группы инвалидов и оказывают индивидуальную помощь. В количественном выражении эта помощь может составлять от 50% до 95% от функций, которые должен выполнять работник. Компенсация затрат на заработную плату и налоги во внебюджетные фонды трудоустроенным на социальную занятость инвалидам и людям, проводящим мероприятия социальной занятости, городом предусмотрена.

Что касается частных фирм, то их участие в трудоустройстве инвалидов обещает возрасти: в октябре президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин сообщил, что палата планирует вовлекать бизнес из регионов в работу с талантливыми людьми с ограниченными возможностями. «Мы стремимся со своей стороны в первую очередь подключать бизнес и предпринимателей, обращать их внимание на людей, которые нуждаются в их помощи. Они должны замечать тех, кто хотел бы видеть, творить и трудиться так же, как и мы с вами. Почти все регионы в большей или меньшей степени уже вовлечены. Понятно, что мы никого не можем принудить, но рад отметить, что уровень вовлеченности уже достаточно высок»,— отмечал глава ТПП.

Полноценные стажировки

В качестве стимулирования процесса трудоустройства людей с ограниченными возможностями в Петербурге организована стажировка таких граждан. Комитет по труду и занятости населения занимается этим с 2015 года. Инвалиды, прошедшие профессиональное обучение или получившие дополнительное образование, но испытывающие трудности в поиске работы и зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, направляются на стажировки для закрепления на практике теоретических знаний, полученных в образовательном учреждении, и для формирования умений и навыков выполнения профессиональных обязанностей.

В 2019 году на мероприятия по стажировкам из бюджета Петербурга выделено 14,8 млн рублей. Что важно, программа предусматривает выплату заработной платы стажеру и доплату наставнику. Предполагается, что это позволит создать в 2019 году не менее 136 временных рабочих мест для проведения стажировок для петербуржцев, испытывающих трудности в поиске работы, и снизить социальную напряженность на рынке труда.

В первом полугодии 2019 года в рамках этих мероприятий власти города заключили 13 договоров с 12 организациями города на организацию 78 рабочих мест для имеющих инвалидность граждан: на стажировки были направлены жители, закончившие учебные заведения и не имеющие опыта работы по полученной профессии.

Стажировки проводятся непосредственно на рабочем месте предприятия-работодателя под руководством опытного наставника. Участие в них приняли 42 человека, в том числе десять — инвалиды первой группы, шесть из которых колясочники, и девять человек — инвалиды второй группы. Прошедшие стажировку освоили профессии и специальности обработчика справочного и информационного материала, художника росписи по дереву, портного, массажиста, ассистента, переплетчика, юрисконсульта, консультанта, гида-экскурсовода, оператора, дизайнера, монтажера видео и вышивальщика.

Рабочие квоты

В качестве меры по трудоустройству инвалидов в городе работает и механизм квотирования рабочих мест. В Петербурге около 2,7 тыс. работодателей с численностью сотрудников более 100 человек подлежат исполнению законодательства в этом направлении. Организациями города заквотировано почти 22 тыс. рабочих мест для трудоустройства инвалидов, занято — 15,2 тыс. С начала 2019 года на предприятия и в организации Петербурга в счет установленной квоты были трудоустроены 1,7 тыс. человек. Еще о 6,8 тыс. вакантных рабочих местах для трудоустройства инвалидов информацию представили сами работодатели.

Новый инструмент исполнения квоты позволяет заключение соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места в другой организации, и, по данным на середину сентября 2019 года, было заключено 27 таких соглашений на 205 рабочих мест.

По словам члена Клуба лидеров в Петербурге и Ленинградской области Олега Дю, выделение рабочих мест для инвалидов является мировым трендом. «Тренд пришел от крупных интернациональных компаний, и сейчас многие российские начали придерживаться этого принципа. Распространена практика, когда компании взаимодействуют с фондами и имеют квоты для их подопечных. Например, фонд "Антон тут рядом" интегрирует своих студентов на те позиции, где они могут работать, фонд "Рауль" устраивает людей с инвалидностью на работу. В нашей стране это пока скорее исключение, но в европейских есть стандартная квота»,— делится господин Дю. Пока эта практика работает в России в основном в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, заключает он.

Дмитрий Матвеев