Американская экономика наращивает долги

Госдолг США установил новый рекорд: он составил $23 трлн. Такие цифры опубликовало американское Министерство финансов. Отметки в $22 трлн — а это 76% от ВВП — госдолг Вашингтона достиг всего лишь полгода назад. Казначейство США резко увеличило выпуск государственных облигаций, когда президентом страны стал Дональд Трамп. При нем госдолг чуть более, чем за два года, увеличился на $3 трлн.

Но пока основные мировые экономики не задумались о всеобщей дедолларизации, глобальных рисков все равно нет, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Россия за последние полтора года уменьшила свои вложения в госдолг США до минимума. Часть экономистов вообще полагает, что пока доллар остается главной мировой и резервной валютой, у США в каком-то смысле не может быть госдолга: как только начинаются какие-то проблемы, все инвесторы пытаются вкладываться в доллар. Американская валюта наряду с золотом является наиболее удобным инструментом вложения на случай потрясений. Когда в России говорят о дедолоризации — это больше политика, а вот если крупнейшие мировые экономики задумаются об уменьшении доли доллара в международных расчетах на самом деле, тогда уже проблема госдолга США может стать существенной».

Ранее Конгресс США предупреждал, что к 2029 году госдолг страны может увеличиться до 92% от ВВП, а к 2049-му — до 144% от ВВП. В управлении Конгресса по бюджету посчитали, что рост госдолга несет «существенные риски» для экономики США. В частности, доллар может начать падать, считает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский: «В США практически сели на иглу постоянной эмиссии суверенных казначейских облигаций. И по мере роста госдолга процесс будет только ускоряться. Чтобы система работала и дальше, рынок должен быть хорошим, а в этом-то как раз сомневаются, потому что в период торговых войн в первую очередь Китай как контрагент США может снизить объемы приобретения госдолга. Пекин активизировал покупку трежерис в те месяцы, когда он достигал договоренностей с Дональдом Трампом относительно международной торговли, а в те месяцы, когда у них происходили какие-то разночтения, больше их продавал.

Если экономисты увидят, что Китай это делает не просто для баловства, а целенаправленно и осмысленно, то дальнейший рост долга будет восприниматься очень негативно.

Остается не очень много стран, которые готовы выкупать такие гигантские объемы государственных ценных бумаг».

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В августе доходность двухлетних казначейских облигаций США в течение почти двух часов превышала доходность десятилетних. Экономисты считают это самым верным индикатором надвигающейся рецессии. В последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних ценных бумаг произошла в 2007 году. Вскоре после этого начался мировой финансовый кризис.

Юлия Грицай