Американский госдолг стремится к ВВП

Августовское соглашение между демократами и республиканцами об увеличении лимита заимствований бюджета США приведет к росту его дефицита до $1 трлн уже в 2020 финансовом году. В целом постепенное увеличение дефицита приведет к росту объема американского госдолга за десять ближайших лет с 79% до 95% ВВП, подсчитали в бюджетном управлении Конгресса США.

Суммарный дефицит бюджета США в ближайшие десять лет составит $12,2 трлн, следует из обновленного макропрогноза бюджетного управления Конгресса США (Congressional budget office, CBO). По сравнению с майским прогнозом этот показатель увеличен на $809 млрд. При этом без учета процентных платежей по долгу прирост дефицита составит $1,9 трлн (из них $834 млрд — из-за наращивания военных расходов). Однако этот рост будет частично компенсирован за счет нынешнего снижения требуемой доходности по гособлигациям США — это позволит удешевить обслуживание госдолга на $1,1 трлн за десять лет.

Прогноз дефицита бюджета США на этот финансовый год (начался в октябре 2018-го) по сравнению с майским увеличен на $63 млрд — до $960 млрд, или до 4,5% ВВП.

В 2020 финансовом году показатель достигнет $1,008 трлн. В последующие годы дефицит в среднем составит $1,2 трлн. В отношении к ВВП это эквивалентно 4,4–4,8% — существенно больше, чем в среднем за последние 50 лет. На этом фоне объем государственного долга вырастет с 79% ВВП до 95% в 2029 году (майский прогноз предполагал увеличение до 92%).

Сильнее всего росту дефицита поспособствовала августовская договоренность демократов и республиканцев об увеличении потолка госрасходов на два года — дабы избежать очередной остановки работы правительства в октябре этого года. В 2019-м доходы американского бюджета составят $3,5 трлн, или 16,3% ВВП. Они увеличатся до 18,9% ВВП к 2029 году (это отражает рост подоходного налога последних двух лет). Расходы же составят в этом году $4,4 трлн, или 20,8% ВВП — и вырастут до 23% ВВП в 2029-м.

В то же время рост реального ВВП США прогнозируется на уровне 2,3% ВВП в 2019 году. Более того, реальный выпуск превысит оценку потенциального выпуска. Поэтому в дальнейшем рост потребления и госрасходов замедлится, а вслед за этим и темпы увеличения ВВП — до 1,8% в среднем за 2020–2029 годы. Потенциальный выпуск при этом также будет расти на 1,8% — замедление объясняется в первую очередь сокращением численности рабочей силы.

Одновременно с обновлением прогноза в CBO оценили эффект от налоговой реформы 2017 года, предусматривавшей, в частности, резкое снижение корпоративных налогов. Ранее в управлении прогнозировали, что принятие реформы сократит налоговые поступления на $144 млрд в 2018-м и на $271 млрд в 2019 фискальных годах. Фактические же сборы корпоративного налога оказались на 16% ниже, а подоходного налога — на 3% выше прогнозного уровня. При этом инвестиции, как и прогнозировалось, выросли в прошлом году на 5,9% — более значительному увеличению показателя воспрепятствовала неопределенность исхода торговых споров между США и Китаем.

Татьяна Едовина