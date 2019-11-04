Veon сократила выручку в России

Телекоммуникационная группа Veon снизила выручку в России, где она представлена оператором связи «Вымпелком» (бренд «Билайн»), следует из материалов компании. По итогам третьего квартала общая выручка Veon в России уменьшилась на 2,7% до 74,6 млрд руб. по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сокращение показателя связано со снижением выручки в мобильном сегменте, она уменьшилась на 1,9% год к году, до 58,3 млрд. руб.

На показатель мобильной выручки Veon в России продолжило влиять увеличение с начала 2019 года ставки НДС с 18% до 20%, а также распространение безлимитных тарифов, поясняют в компании: «В то время как объемы данных продолжали сильно расти, рост доходов от них был медленнее, поскольку сохранялась ценовая конкуренция». Роста дополнительных сервисов и доходов от мобильных финансовых услуг был недостаточным, чтобы компенсировать снижение доходов от голосовой связи, констатирует «Вымпелком».

По итогам третьего квартала объем использования мобильной передачи данных в мобильной сети «Вымпелкома» вырос на 52,7% год к году. Потребление трафика одним пользователем в месяц выросло 3,7 Гб до 5,7 Гб. В «Вымпелкоме» этот результат связывают с развитием сети по всей стране, прежде всего в Москве и Петербурге. «Год в году объем базовых станций LTE увеличился на 42%»,— уточнил представитель «Вымпелком».

Капитальные затраты компании в третьем квартале сократились на 10,9% год к году, до 10,9 млрд. руб. Основные инвестиции оператора были сделаны в первом полугодии, поясняет ее представитель. К 2020 году «Вымпелком» планировал вложить 5 млрд руб. в обновление инфраструктуры и запуск сети 5G-ready в Москве в партнерстве с китайской Huawei, “Ъ” сообщал 16 мая.

Юлия Тишина