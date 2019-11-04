Главу McDonald's уволили из-за романа с сотрудницей

Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации. Его сменил Крис Кемпзински.

«Кемпзински стал преемником Стива Истербрука, который расстался с компанией после решения совета директоров о том, что он нарушил политику компании и продемонстрировал плохие способности к здравомыслию, вступив во взаимоотношения с сотрудницей по взаимному согласию. В корпоративных правилах McDonald's прописан запрет на романы между сотрудниками, отметила газета The Wall Street Journal.

Господин Истербрук, в письме работникам, на которое ссылается газета, признал свою ошибку. Он добавил, что руководство приняло верное решение по его увольнению.

Стив Истербрук стал исполнительным директором корпорации в марте 2015 года. За время его работы акции корпорации почти удвоились, но число посетителей в американских заведениях сети уменьшилось.