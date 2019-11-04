СМИ: Минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью

Министерство юстиции США проводит расследовании в отношении американского производителя экипировки и спортивной одежды Under Armour, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ведомство подозревает компанию в манипуляциях с финансовой отчетностью, по которым компания пыталась показаться большее развитой.

Источники заявили, что следователи провели допрос в Балтиморе, где расположена штаб-квартира Under Armour. По словам одного из собеседников газеты, Минюст возбудил уголовное дело по этому делу. Компания заявила, что сотрудничает со следствием.

По данным газеты, до 2016 года компания показывала рост доходов не ниже 20% в течение 26 недель, но в 2016 году у нее не получилось достичь заявленных в прогнозе показателей. В конце 2017 года акции компании снизились. В отчетности Under Armour понизила прогнозы роста на будущий год, а также сообщила, что компанию покинул финансовый директор, проработавший всего один год в своей должности. Основатель, председатель и исполнительный директор производителя Кевин Планк объяснял низкие показатели уменьшением количества покупателей и изменениями в индустрии спортивной одежды, в том числе и банкротством одного из ритейлеров.

Компания Under Armour была основана в 2016 году. Она производит и поставляет спортивную одежду, экипировку и обувь. Кроме того, компания работает с американскими командами в различных видах спорта. Она представлена и в России.