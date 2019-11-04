Пираты похитили девять человек с норвежского судна у берегов Бенина

Девять человек были похищены пиратами с норвежского судна MV Bonita компании JJ Ugland у берегов Бенина, говорится в сообщении судоходной компании. Об инциденте местным властям сообщили оставшиеся члены экипажа.

«На наше судно MV Bonita напали пираты очень рано утром в субботу у берегов города Котону/ Бенина, когда оно стояло на якоре»,— говорится в сообщении. Члены экипажа связались с семьями похищенным. Аварийно-спасательная служба также находятся «в контакте» с соответствующими властями.