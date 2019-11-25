Олег Жаров,меценат

Музей про были-небыли

В Ярославле собираются открыть музей «Новой хронологии», основанный на скандально известных работах математиков Анатолия Фоменко и Глеба Носовского, продвигающих «альтернативную историю». Профинансировал создание музея известный российский меценат, герой «Огонька» Олег Жаров: в 2012 году мы писал о его инициативе по восстановлению ярославского села. С тех пор бизнесмен открывает новый музей в городе почти каждый год, создав, например, Музей русской предприимчивости, Музей русских забав и Музей кухонной машинерии.

В музее «Новой хронологии» будет представлена мультимедийная композиция, иллюстрирующая главные постулаты антинаучной фоменковской летописи. Например, что в Средние века существовала могущественная империя Руси-Орды, что императора Петра I подменили иностранцы, а Иисус Христос родился в Крыму. При этом сам Ярославль на самом деле не Ярославль вовсе, а летописный Великий Новгород.

Музей расположится прямо на входе в туристическую зону Ярославля, в Доме Куракиных. Хотя теперь не очень понятно, были ли сами Куракины: их род восходит к литовскому князю Гедимину, приехавшему на Русь в XV веке, а Фоменко считает всю официальную историю до XVIII столетия сфальсифицированной. На прошлой неделе сразу несколько историков опубликовали письма с призывом остановить безобразие. Но региональное правительство смотрит на вопрос иначе. Здесь поставлена цель привлечь в будущем году 8 млн туристов. А для этого, как говорится, все средства хороши.

Елена Кудрявцева