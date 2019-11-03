Нико Ковач отправлен в отставку с должности главного тренера «Баварии»

Руководство немецкого футбольного клуба (ФК) «Бавария» отправило в отставку главного тренера Нико Ковача, говорится в сообщении ФК. Накануне клуб крупно проиграл франкфуртскому «Айнтрахту» в матче Бундеслиги со счетом 1:5.

«Результаты нашей команды за последние недели показали нам, что необходимо принять меры. Ули Хеннес, Хасан Салихамиджич и я в воскресенье открыто и серьезно поговорили с Нико напо этому поводу, и единодушно пришли к единому мнению, что Нико больше не является тренером “Баварии”»,— приводятся в сообщении слова председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге. Он поблагодарил господина Ковача за его работу, а также отметил, что сожалеет о необходимости такого решения.

«Я думаю, что это правильное решение для клуба в настоящий момент… Это было хорошее время. Желаю клубу и команде всего наилучшего»,— цитирует клуб слова господина Ковача.

Нико Ковач стал главным тренером «Баварии» летом 2018 года. С того момента клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.