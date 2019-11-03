Во Франции перевернулся автобус с россиянами

Во Франции перевернулся автобус с иностранцами, сообщает Courrier Picard. Транспортное средство попало в ДТП после того, как начало путь в коммуне Эстре-Деньекур, департамент Сомма. По данным СМИ, среди пассажиров были россияне, они не пострадали.

Пострадали 33 человека, состояние 4 из них оценивается как серьезное. Автобус, ехавший по мокрой дороге, не вписался в поворот и столкнулся с ограждением. Затем он опрокинулся. В транспортном средстве, следовавшем по маршруту Париж—Лондон, по неподтвержденным данным, находились французы, россияне, испанцы и ирландцы.

Среди пострадавших пассажиров автобуса, перевернувшегося во Франции, российских туристов нет, сообщили «РИА новости» в посольстве РФ в Париже.