Во Франции перевернулся автобус с россиянами

Во Франции перевернулся автобус с иностранцами, сообщает Courrier Picard. Транспортное средство попало в ДТП после того, как начало путь в коммуне Эстре-Деньекур, департамент Сомма. По данным СМИ, среди пассажиров были россияне, они не пострадали.
Пострадали 33 человека, состояние 4 из них оценивается как серьезное. Автобус, ехавший по мокрой дороге, не вписался в поворот и столкнулся с ограждением. Затем он опрокинулся. В транспортном средстве, следовавшем по маршруту Париж—Лондон, по неподтвержденным данным, находились французы, россияне, испанцы и ирландцы.
Среди пострадавших пассажиров автобуса, перевернувшегося во Франции, российских туристов нет, сообщили «РИА новости» в посольстве РФ в Париже.
Accident sur l'A1 : un car Flixbus se renverse avec 33 personnes a son bord, 4 blesses graves https://t.co/e4yCsSAWJM pic.twitter.com/bKRvQRTZmA— France 3 Nord (@F3nord) 3 ноября 2019 г.
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