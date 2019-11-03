«Химки» расстреляли гостей

В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Химки» принимали УНИКС. Для подмосковной команды, единственной еще не знавшей в нынешнем сезоне поражений в первенстве, это была первая встреча с представителем Большой пятерки лиги. Не удивительно, что рассматривалась она в качестве своего рода теста «Химок» на прочность. И он был сдан блестяще. Подопечные Римаса Куртинайтиса сняли все вопросы еще в первой десятиминутке и при желании могли бы победить и крупнее, чем вышло в итоге — 109:83.

«Химки» являются единственной командой, еще не знавшей поражений в нынешнем первенстве Единой лиги ВТБ. Пять побед подряд, одержанные подмосковной командой — результат, что и говорить, достойный. Но, несмотря на это, все же были поводы ставить ценность успехов «Химок» под сомнение. Речь о том, что команда с начала первенства ни разу еще не встречалась с представителями Большой пятерки лиги.

Правда, справедливо это только по отношению к Единой лиге ВТБ. В Евролиге «Химки» уже пересекались с ЦСКА и проиграли.

Как бы ни было, а записывать химчан в безоговорочные фавориты не стоило. УНИКС может и не блистал на внутренней арене (2 победы в 4 матчах), но в Кубке Европы смотрится весьма солидно. В пяти встречах казанцы победили четырежды. Выиграли они и последний еврокубковый матч — в гостях у «Дарюшшафаки». А «Химки» между тем, свой последний матч Евролиги провели неудачно, уступив в Белграде «Црвене Звезде».

И начало матча вроде бы продемонстрировало серьезность настроя казанцев. Ничего неожиданного они не показывали, строя игру через Эрика Макколума, но этого было вполне достаточно, чтобы создавать хозяевам проблемы. К сожалению для казанцев, помимо Макколума у УНИКСа блеснуть было некому. «Химки» же, дав сопернику выпустить пар, приступили к планомерному его уничтожению. Дело шло стабильно и надежно. Первый и, может, ключевой рывок — 9:0 — организовали Алексей Швед и Стефан Йович (седьмой легионер «Химок» Юнас Жеребко получил время на отдых и восстановление), вернувшийся в строй после травмы. Он был в заявке и на игру с «Црвеной Звездой», но на площадке не появлялся. Правда и в игре против УНИКСа его пребывание на площадке было недолгим — серб быстро перебрал с фолами и уселся на лавку.

Однако к моменту, когда Йович покинул площадку, в противостоянии уже все было ясно.

Уже к концу стартовой десятиминутки хозяева добились 13-очкового отрыва. Слишком много для такого матча, даже с учетом того, что впереди было еще три четверти игры. И ведь «Химки» не успокаивались на достигнутом. Швед был очень убедителен, наконец сумев, похоже, приблизиться к своему привычному уровню, что сразу же отразилось на проценте попаданий с игры. Так, из четырех двухочковых попыток он не реализовал только одну. Из семи трехочковых цели достигли пять.

В итоге матч он закончил с 24 очками в активе. Совсем немного до этого показателя не дотянул Дэвин Букер, зачищавший почти все в краске. Свой вклад в победу внесли Янис Тимма, Энтони Гилл и Дайнис Бертанс. Последние трое работали в основном с дистанции, и именно дальние попадания позволили «Химкам» нокаутировать соперника, который в моменте отставал на 30 очков. Для сравнения — «Химки» реализовали 16 из 28 трехочковых попыток. УНИКС ответил только 8 дальними попаданиями из 20 попыток.

В результате тотального превосходства хозяев добрая половина матча превратилась в нечто вроде тренировки.

И Римас Куртинайтис, и главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис использовали оставшееся время скорее для наигрывания комбинаций и сочетаний на будущее, чем для выяснения отношений в текущем матче.

Прифтис позже признавал, что уже после первой четверти шансы на борьбу за победу у его команды были невысокими. В результате «Химки» победили со счетом 109:83, хотя при желании вполне могли бы добиться и более крупного результата. Впрочем, победа над УНИКСом и без того стала самой крупной в этом сезоне для «Химок», которые остаются во главе таблицы с нулем в графе поражений.

«Рад, как сложилась игра. Рад за ребят, которые поняли важность этого матча, играли с полной отдачей и показали хорошую энергию. Этого нам не хватало в Белграде. Одним словом, все сыграли здорово. Я рад не столько набранным очкам, сколько нашему старанию и работе. Хорошая победа»,— отметил после матча Римас Куртинайтис.

Арнольд Кабанов