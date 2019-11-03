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Генсек ООН призвал Мьянму обеспечить безопасное возвращение беженцев на родину

Генеральный секретарь Организаций объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал власти Мьянмы обеспечить безопасное возвращение народности рохинджа, которые были вынуждены бежать из страны в 2017 году. Генсекретарь обратился к властям Мьянмы во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По мнению господина Гутерриша, государство должно обеспечить «благоприятные условия для безопасной, добровольной, достойной и устойчивой репатриации беженцев», передает его слова AFP. Кроме этого он призвал обеспечить доступ в район возврата беженцев гуманитарным организациям.

Обострение конфликта между мусульманами-рохинджа и буддистами произошло летом 2017 года. Власти начали антитеррористическую операцию после нападения на военных тех рохинджа, которые требуют самоопределения. Беженцы утверждают, что после этого военные убивали и насиловали мусульман и сжигали их дома.

Между Мьянмой и Бангладеш было подписано соглашении о репатриации беженцев, однако страна отказывается принимать около 700 тысяч человек.

Подробнее о конфликте читайте в материале “Ъ” «Мьянма закрепляет исход рохинджа стенами, блокпостами и буддистами».

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