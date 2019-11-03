03 ноября, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В подмосковном Жуковском загорелся склад

На складе в подмосковном Жуковском возник пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Пострадавших нет. Сообщение о возгорании поступило в 4:14.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения существовала угроза распространения пожара на весь склад»,— сказали в МЧС. Сообщалось, что около 6:00 пожар был локализован на площади 1750 кв. м., однако по данным источников агентства, склад горит по всей площади — 3,5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение конструкций здания.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя